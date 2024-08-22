Эти продукты когда-то могли позволить себе только аристократы

Сегодня еда стала доступной для большинства людей, и больше не является показателем социального статуса. В прошлом богатые пользовались привилегиями получать редкие и дорогие продукты, такие как соль, специи, мясо, рыба, шампанское, фрукты, мороженое и сэндвичи с огурцом.
Соль, например, была дефицитом в средневековье и хранилась только для элиты. Специи также были редкостью из-за сложности их доставки из Азии, а мясо, рыба и некоторые виды фруктов были доступны лишь богатым. Сегодня эти продукты можно найти повсеместно. Развитие торговли и технологий сделало возможным массовое потребление ранее эксклюзивных продуктов.
Шампанское, фрукты и мороженое теперь доступны всем, хотя в прошлом это были редкие деликатесы. Сэндвичи с огурцом, символ роскоши, также перестали быть привилегией богатых.
Фото: commons.wikimedia.org/MutantE AZUL (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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