Эти продукты когда-то могли позволить себе только аристократы

Сегодня еда стала доступной для большинства людей, и больше не является показателем социального статуса. В прошлом богатые пользовались привилегиями получать редкие и дорогие продукты, такие как соль, специи, мясо, рыба, шампанское, фрукты, мороженое и сэндвичи с огурцом.

Соль, например, была дефицитом в средневековье и хранилась только для элиты. Специи также были редкостью из-за сложности их доставки из Азии, а мясо, рыба и некоторые виды фруктов были доступны лишь богатым. Сегодня эти продукты можно найти повсеместно. Развитие торговли и технологий сделало возможным массовое потребление ранее эксклюзивных продуктов.

Шампанское, фрукты и мороженое теперь доступны всем, хотя в прошлом это были редкие деликатесы. Сэндвичи с огурцом, символ роскоши, также перестали быть привилегией богатых.

Фото: commons.wikimedia.org/MutantE AZUL (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)