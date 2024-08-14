Нутрициолог раскрыл секрет: что нельзя есть перед полетом

Питание перед полетом играет важную роль в уровне вашей энергии и адаптации к новому часовому поясу. Нутрициолог Райан Дэвидсон выделяет пять продуктов и напитков, которых следует избегать перед рейсом для комфортного путешествия.

Яблоки, несмотря на их безобидный вид, могут вызвать вздутие живота из-за высокого содержания фруктозы и клетчатки. Кофе, любимый многими, обезвоживает организм и увеличивает частоту посещений туалета. Алкоголь в условиях самолета перерабатывается хуже, что приводит к обезвоживанию и потенциально неадекватному поведению. Проточная вода на борту может быть загрязнена, что делает покупную бутилированную воду более безопасным выбором.

Жевательная резинка также способна вызвать вздутие из-за проглатывания воздуха и содержания искусственных подсластителей. Следуя этим рекомендациям, вы сможете значительно улучшить свое самочувствие во время полета и быстрее адаптироваться к новому часовому поясу.

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