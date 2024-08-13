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Как питание влияет на память: опасные продукты в вашем рационе
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Какие популярные продукты уничтожают вашу память

Как питание влияет на память: опасные продукты в вашем рационе

Современные исследования подтверждают, что деменция и болезнь Альцгеймера становятся все более распространенными, что связано с образом жизни и питанием. Некоторые продукты повседневного рациона могут значительно ухудшить когнитивные функции.

В числе наиболее опасных выделяют четыре категории: попкорн, плавленый сыр, мучные изделия и белый рис. Попкорн, содержащий диацетил, способствует образованию амилоидных бляшек в мозге, что ухудшает память. Обработанные молочные продукты, такие как плавленый сыр, ускоряют когнитивное ухудшение, способствуя образованию налета в мозгу.

Мучные изделия вызывают воспаление, усиливая дегенеративные процессы при Альцгеймере и деменции. Белый рис также способствует образованию бляшек. Чтобы поддерживать здоровье мозга, рекомендуется придерживаться диеты, богатой омега-3 жирными кислотами, включающей орехи, жирную рыбу, масла и зелень. Также важно поддерживать умственную и физическую активность, контролировать холестерин и давление, отказаться от вредных привычек и сохранять бодрость духа.

Фото: commons.wikimedia.org/Rotget (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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