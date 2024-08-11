Эти шесть продуктов растопят жир на талии

Утверждение, что определенные "фитнес-вкусняшки" способны избавиться от жира в конкретной части тела, — это маркетинговая уловка. Жир уходит из организма равномерно, и нет волшебного продукта, который заставит худеть.
Для здорового похудения необходимо разнообразное питание и индивидуальный подход к рациону. Врач-диетолог Натали Макиенко рекомендует шесть продуктов, которые помогут в этом процессе: соль и вода для поддержания водно-солевого баланса, корица и другие специи.
Антиоксиданты, зелень для ощелачивания организма, сложные углеводы и клетчатка для ускорения метаболизма, растительные масла для секреции гормонов и белок для насыщения и питания мышц.
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