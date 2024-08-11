Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 87,992
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 10.08.2024 : 95,1844
Врач-диетолог Макиенко: эффективные продукты для здорового похудения
  1. Главная
  2. Еда

Эти шесть продуктов растопят жир на талии

Врач-диетолог Макиенко: эффективные продукты для здорового похудения

Утверждение, что определенные "фитнес-вкусняшки" способны избавиться от жира в конкретной части тела, — это маркетинговая уловка. Жир уходит из организма равномерно, и нет волшебного продукта, который заставит худеть.

Для здорового похудения необходимо разнообразное питание и индивидуальный подход к рациону. Врач-диетолог Натали Макиенко рекомендует шесть продуктов, которые помогут в этом процессе: соль и вода для поддержания водно-солевого баланса, корица и другие специи.

Антиоксиданты, зелень для ощелачивания организма, сложные углеводы и клетчатка для ускорения метаболизма, растительные масла для секреции гормонов и белок для насыщения и питания мышц.

Фото: commons.wikimedia.org/Nillerdk (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)

Мир

Байден считает Харрис и Уолза отличным тандемом для выборов

Байден считает Харрис и Уолза отличным тандемом для выборов

Президент США Джо Байден выразил уверенность в том, что Камала Харрис, кандидат на пост главы государства от Демократической партии, и ее напарник, губернатор штата Миннесота Тим Уолз, представляют собой наиболее сильную команду для победы на выборах.

Читать полностью
Байден заявил, что его план по достижению мира в Газе еще актуален

Байден заявил, что его план по достижению мира в Газе еще актуален

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS выразил уверенность в возможности достижения соглашения о прекращении огня в секторе Газа до окончания его президентского срока.

Читать полностью

Общество

Катя Гордон призвала таксистов в Курской области оставаться людьми:

Катя Гордон призвала таксистов в Курской области оставаться людьми: "Не будьте рвачами!"

Юрист Екатерина Гордон обратилась к россиянам с призывом оказать помощь пострадавшим от атаки ВСУ жителям Курской области.

Читать полностью
Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*

Олег Газманов опубликовал стихи о трагедии в Курской области после упрёков Галкина*

Певец Олег Газманов не прошёл мимо трагедии, случившийся в Курской области после атаки на регион ВСУ.

Читать полностью

Новости