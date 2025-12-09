Температура против витаминов: как термообработка делает из продуктов пустышки

Сохранность витаминов зависит от способа тепловой обработки и количества воды, отметила врач-эндокринолог, доцент кафедры клинической лабораторной диагностики МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Наталия Балашова. О том, как минимизировать потери витаминов при готовке, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Из-за сниженной калорийности современных рационов организм получает меньше витаминов, поэтому важно сохранять их при готовке, отметила врач.

"Витамин С теряется, когда варят на сильном огне, когда варят с открытой крышкой, поэтому закладывается всё в кипящую воду, чтобы больше сохранить витамина С, в картофеле, например", — подчеркнула Балашова.

Эксперт указала, что длительное тушение также приводит к потере полезных веществ, а объем жидкости при варке напрямую влияет на уровень витаминов и минералов, переходящих в раствор.

"Картофелина сваренная в стакане воды и картофелина сваренная в литре. Разница будет. Когда мы жарим меньшими кусками, меньше потери витаминов, время обжарки быстрее. Когда мы очень длительно что-то тушим, тоже большие потери витаминов идут, влияние температуры", — отметила эндокринолог.

По словам специалиста, полезные вещества уходят и при длительном хранении продуктов.