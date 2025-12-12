Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ирина Малова Опубликована сегодня в 12:17

Вес не уходит, хотя калории посчитаны: причина оказалась совсем в другом

Не стоит зацикливаться на подсчете калорий — нутрициолог Шарапова

Постоянный подсчет калорий может создавать лишний стресс и мешать нормальному пищеварению: ключевую роль играет общий баланс рациона, считает интегративный нутрициолог Юлия Шарапова. О том, что важнее, калорийность или качество питания, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

В основе здорового питания должна быть правильно подобранная тарелка с овощами, белками, углеводами и полезными жирами.

"Одна вторая тарелки это клетчатка, овощи разнообразные, свежие овощи, могут быть обработанные овощи. Одна четвёртая тарелки — это белок, ещё одна четвёртая — углеводы плюс полезные жиры. Если человек в большом весе, то, конечно, какое-то время ему надо понимать, какое количество калорий он ест, чтобы не было профицита калорий, и стараться немножечко снижать их. Тогда в этом смысл есть", — рассказала эксперт.

По ее словам, подсчет калорий может быть полезен лишь на ограниченный период, чтобы человек понял реальные объемы потребляемой еды, но превращать это в постоянную практику не стоит.

"Если постоянно задумываться о калорийности блюд это не совсем здоровая история для нашего мозга. Постоянно будем в напряжении. Когда человек находится в расслабленном состоянии то хорошо вырабатываются ферменты и хорошо переваривается пища. Если он постоянно в стрессе и ест он в стрессе, неважно даже, какое количество калорий он ест, даже если он будет употреблять мало калорий, пользы от этого будет также мало", — отметила специалист.

Нутрициолог подчеркнула, что посчитать калории в своём привычном рационе человек может за несколько дней.

"Неделю потратить на это. Посчитать, посмотреть и понять, сколько калорий употребляется, удивиться и сделать вывод. Если сам человек не может сделать вывод, можно обратиться к специалисту, который немножко поменяет ему рацион. А вот постоянно с весами и с подсчетом — это нездоровая тема", — отметила специалист.

