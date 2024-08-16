Как приготовить омлет, который впечатлит даже королевскую семью

Омлет — отличное блюдо для завтрака, богатое полезными веществами. Принц Чарльз предпочитает омлет со шпинатом и английским сыром, но можно варьировать начинку по своему вкусу.

Чтобы омлет получился воздушным и мягким, важно не перегружать его лишними ингредиентами и готовить быстро и аккуратно. Для приготовления используйте 2-3 яйца и сковороду из нержавеющей стали, нагретую на среднем огне с оливковым или сливочным маслом.

Разбейте яйца, вылейте их на сковороду и приподнимайте омлет лопаткой, чтобы сырая смесь стекала под него. После добавления начинки выключите огонь и дайте ингредиентам разогреться.

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