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Как получить больше лимонного сока: проверенные техники
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Как получить целый стакан лимонного сока без усилий

Как получить больше лимонного сока: проверенные техники

Любители лимонных заправок и десертов оценят этот простой способ выжать максимум сока из лимона. Метод, о котором идет речь, позволяет легко и быстро получить стакан свежевыжатого сока, не испачкав руки и не теряя сок по каплям.

Для этого нужно лишь разрезанный лимон и кухонные щипцы. Поместите половинку лимона между щипцами мякотью вниз и крепко сожмите. Этот способ гарантирует чистые руки и полностью выжатый лимон. Также можно использовать другие методы подготовки лимона, такие как прокатывание по столу или кратковременный нагрев в микроволновке, что повышает эффективность выжимания.

Важно помнить, что не стоит забывать о косточках: при использовании щипцов поместите лимон разрезом вверх, чтобы косточки остались внутри. Более трудоемкие способы, такие как использование вилки, не так эффективны и грязнее.

Фото: commons.wikimedia.org/Hans Hillewaert (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)

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