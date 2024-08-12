Удивительные факты о кунжуте

Кунжут, известный также как сезам, ассоциируется с легендарной фразой из сказки про Али-Бабу. Это растение ценилось еще в Древнем Китае и Египте, где использовалось для приготовления масла и в косметических целях.
Кунжутное масло содержит около 60% масла от веса семян, что делает его чрезвычайно полезным. Однако при сборе урожая фермеры сталкиваются с трудностями из-за того, что коробочки семян лопаются мгновенно, что увеличивает риск потерь.
Семена кунжута богаты антиоксидантами, особенно черные, которые замедляют старение, улучшают состояние кожи и волос, поддерживают сердечно-сосудистую систему, помогают похудеть и укрепляют иммунитет. Также кунжут полезен для зубов и пищеварения, но при чрезмерном употреблении может вызвать аллергии и проблемы со здоровьем.
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