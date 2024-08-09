Ошибки при употреблении чая и кофе

Дипломированный диетолог Николь Эндрюс раскрыла секреты полезных свойств кофе и чая, двух наиболее популярных напитков в мире. Помимо вкуса и аромата, они обладают целым рядом преимуществ для здоровья, включая профилактику рака благодаря антиоксидантам.
Эндрюс предупреждает о возможных вредах из-за добавок, таких как сахар и сливки, которые могут снижать полезность напитков, способствовать увеличению веса и повышать риск онкологии. Кофеин в кофе улучшает умственную и физическую активность, что делает его популярным среди спортсменов.
Чай, особенно листовой, богат катехинами, полезными для сердечно-сосудистой системы и пищеварения. Для максимальной пользы рекомендуется минимизировать добавление молочных продуктов и сахара, контролировать размер порций, выбирать высококачественные ингредиенты и придерживаться рекомендуемых норм потребления.
Фото: commons.wikimedia.org/Drew Coffman drewcoffman (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
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