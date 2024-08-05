Эксперт раскрывает, почему вы пьете кофе неправильно

Многие не любят пить кофе без сахара из-за его горечи. Однако настоящий гурман никогда не добавит сахар, утверждает повар Юлия Архипова. По её мнению, сахар убивает уникальный вкус кофе, делая его похожим на дешевый растворимый напиток, и лишает напиток пользы.

Но есть альтернативы, которые сохранят вкус и полезные свойства кофе. Например, кокосовое молоко, придающее напитку сладковатый оттенок, кленовый сироп с особыми вкусовыми качествами и полезными свойствами, а также сироп топинамбура, который достаточно сладкий и полезный.

Попробуйте эти заменители сахара и насладитесь настоящим вкусом кофе.

Фото: commons.wikimedia.org/Uwe Hermann (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).