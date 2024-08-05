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Простой рецепт домашнего кетчупа: вкусно и без лишних добавок
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Вы больше не купите кетчуп в магазине после этого рецепта

Простой рецепт домашнего кетчупа: вкусно и без лишних добавок

Приготовить свою собственную версию кетчупа в домашних условиях — заманчивая идея. Это позволяет контролировать все ингредиенты, избегая вредных добавок, и изменять вкус по своему усмотрению.

Рецепт прост: потребуется приготовить лук, добавить помидоры и немного специй, тушить соус до густоты и блеска. Весь процесс займет чуть более получаса. Получившегося кетчупа хватит на месяц, хотя обычно его съедают быстрее. Домашний кетчуп — это не только вкусно, но и отличный способ удивить гостей или сделать оригинальный подарок друзьям.

Для приготовления понадобятся помидоры в соку, томатная паста, оливковое масло, яблочный уксус, лук, чеснок, имбирь, специи, коричневый сахар, соль и перец. По желанию можно добавить халапеньо или карри для придания соусу остроты и экзотичности. В итоге получается классический кетчуп, который порадует всю семью.

Фото: commons.wikimedia.org/Dennis Klein klein2 (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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