Что делают гранатовые семена с вашим телом

Многие едят гранат вместе с косточками, но редко задумываются о их пользе и вреде. Научные исследования показали, что гранатовые семена богаты витамином Е и магнием, которые предотвращают тромбообразование, улучшают эластичность сосудов и нормализуют сердечный ритм.
Также они содержат клетчатку, способную выводить вредные жиры, снижая синтез холестерина и риск атеросклероза. Антиоксиданты в семенах предотвращают воспаления и защищают от свободных радикалов, а гранатовая кислота в их составе улучшает пищеварение и стимулирует выработку коллагена, омолаживая кожу. Витамин C в семенах укрепляет иммунитет и помогает бороться с простудой.
Однако существуют и риски: чрезмерное употребление семян может привести к закупорке кишечника из-за нерастворимой целлюлозы и лигнина. Чтобы избежать этого, врачи рекомендуют высушивать и перемалывать семена, используя полученный порошок в качестве приправы. В целом, гранатовые семена полезны, но важно соблюдать умеренность и учитывать индивидуальные особенности организма.
Фото: commons.wikimedia.org/Yakovlev Sergey (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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