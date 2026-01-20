Недорого и сытно: как работает метод 5-4-3-2-1 и почему о нем говорят все чаще

Метод 5-4-3-2-1 по формированию продуктовой корзины помогает выстроить сбалансированное питание без подсчета калорий и лишних трат, предлагая простые и наглядные правила, пояснила диетолог и нутрициолог Ирина Писарева. О том, как применять эту систему в повседневном рационе, специалист рассказала в беседе с NewsInfo.

Метод 5-4-3-2-1 представляет собой не диету, а удобную систему напоминания, которая помогает соблюдать баланс в питании. По словам эксперта, подход в ней строится на количестве порций разных групп продуктов в течение дня и не требует строгих ограничений или сложных расчетов.

"Это система напоминания, типа чек-лист. Количество порций основных блюд и продуктов, которые стоит употреблять в течение дня, все наглядно и гибко, но нужно следить за разнообразием. Что обозначают цифры? 5 – это овощи и фрукты, 4 – цельные углеводы, 3 – белковые продукты, 2 – полезные жиры и 1 – физическая активность плюс литр воды минимально", — пояснила Писарева.

Суть метода в том, что при походе в магазин нужно покупать определённое количество продуктов из разных категорий. Он работает как чек-лист: закупаясь по нему, автоматически формируется разнообразный и полезный рацион. При этом сохраняется гибкость — можно выбирать любые продукты в пределах категорий, подстраивая систему под свои предпочтения и образ жизни. Для экономии диетолог рекомендует выбирать сезонные и локальные продукты, не бояться покупать замороженные овощи, а также крупы в больших упаковках.

"При покупке делайте акцент на овощи и фрукты. Это будет недорого, если выбирать сезонные локальные продукты, например кабачки, баклажаны, морковь, свекла, капуста, лук, яблоки. Они недорого стоят целый год", — добавила специалист.

По словам Писаревой, система 5-4-3-2-1 позволяет собрать полноценный рацион из доступных продуктов, сохраняя разнообразие, добиваясь чувства сытости и получая пользу для здоровья без лишних затрат.