Какой кофе пойдет на пользу вашему здоровью, а какой — нет

Дискуссии о влиянии кофе на здоровье ведутся давно, но врачи согласны, что в умеренных количествах кофе может быть полезным. Однако различные виды кофе влияют на организм по-разному.
Черный кофе, такой как американо и эспрессо, признан самым полезным из-за отсутствия дополнительных ингредиентов. Макиато с растительным молоком также считается здоровым выбором.
Капучино, латте и другие молочные напитки содержат больше калорий и жиров, что делает их менее полезными. Латте особенно вреден, так как молоко нейтрализует антиоксиданты кофе и усложняет усвоение казеина. Напитки с высоким содержанием сахара, такие как моккачино, фраппучино и раф, наносят вред организму и не рекомендуется их пить ежедневно.
Фото: commons.wikimedia.org/Dirk Ingo Franke (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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