Какой кофе пойдет на пользу вашему здоровью, а какой — нет

Черный кофе или латте: какой кофе лучше пить каждый день

Дискуссии о влиянии кофе на здоровье ведутся давно, но врачи согласны, что в умеренных количествах кофе может быть полезным. Однако различные виды кофе влияют на организм по-разному.

Черный кофе, такой как американо и эспрессо, признан самым полезным из-за отсутствия дополнительных ингредиентов. Макиато с растительным молоком также считается здоровым выбором.

Капучино, латте и другие молочные напитки содержат больше калорий и жиров, что делает их менее полезными. Латте особенно вреден, так как молоко нейтрализует антиоксиданты кофе и усложняет усвоение казеина. Напитки с высоким содержанием сахара, такие как моккачино, фраппучино и раф, наносят вред организму и не рекомендуется их пить ежедневно.

Фото: commons.wikimedia.org/Dirk Ingo Franke (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)