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Кофе: разбор пользы и вреда для вашего организма
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Это делает кофе полезным и опасным одновременно

Кофе: разбор пользы и вреда для вашего организма

Кофе — один из самых популярных напитков, который бодрит и стимулирует. Кофе обладает как положительными, так и отрицательными эффектами. Среди полезных свойств кофе — снижение риска рака, помощь в похудении, антиоксиданты, лечение депрессии и улучшение памяти.

Например, 4 чашки кофе в день могут снизить риск меланомы на 20%, а обмен веществ у любителей кофе ускоряется на 16%. Кофе богат антиоксидантами, что снижает риск хронических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона и диабет 2 типа. Также кофе помогает улучшить память и снизить риск болезни Альцгеймера.

Однако, у кофе есть и негативные стороны. Он может вызвать истощение нервной системы, обезвоживание и преждевременное старение кожи. Кофе — сильный психостимулятор, вызывающий привыкание, что приводит к раздражительности и тревожности. Также он может усложнить пищеварение и увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Фото: commons.wikimedia.org/Kari Shea karishea (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)

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