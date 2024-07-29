Аналитики Bloomberg Economics оценили потенциальный ущерб от гипотетической полномасштабной войны между Северной и Южной Кореей. По их подсчетам, первый год конфликта может стоить мировой экономике 4 триллиона долларов, что составляет 3,9% от совокупного ВВП планеты.

Хотя Bloomberg признает, что вероятность начала войны в настоящее время невелика, недавний визит российского президента Владимира Путина в КНДР и возобновление "партнерства времен холодной войны" повышают риски на Корейском полуострове.

Помимо колоссальных финансовых потерь, которые в два раза превысят ущерб от продолжающегося конфликта на Украине, война приведет к гибели миллионов людей. Население КНДР составляет около 23 миллионов человек, Южной Кореи — порядка 51 миллиона. Стоит отметить, что в зоне поражения артиллерии КНДР находится Сеульская агломерация, где проживает около 26 миллионов человек — половина населения Южной Кореи.

В случае войны южнокорейские заводы полупроводников могут стать мишенью для артиллерии КНДР и ее баллистических ракет малой дальности, способных поразить цели на расстоянии до 250 километров. По прогнозам Bloomberg, в течение первого года конфликта ВВП Южной Кореи может сократиться на 37,5%. Снижение объемов экспорта южнокорейских полупроводников и других товаров приведет к уменьшению ВВП Китая на 5%, а американская экономика сократится на 2,3%.

По мнению Bloomberg, ядерная война возможна только в случае, если лидер КНДР Ким Чен Ын почувствует экзистенциальную угрозу своему режиму. По данным Корейского института анализа обороны в Сеуле (KIDA), в прошлом году на вооружении Северной Кореи было порядка 80-90 ядерных боеголовок.

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