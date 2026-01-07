Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Флаг
Флаг
© unsplash.com by Gene Gallin is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Мир
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:39

Речь уже не о ценностях: вокруг Венесуэлы проступил жёсткий экономический сценарий

США требуют от Венесуэлы разорвать связи с Россией — депутат Госдумы Журова

Политические заявления вокруг Венесуэлы все чаще звучат как сигнал о перераспределении экономических интересов, а не как спор о ценностях. Такую оценку дала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя требования Вашингтона к Каракасу. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Экономический мотив вместо риторики о ценностях

По словам депутата, действия США в отношении Венесуэлы нельзя рассматривать в привычной логике защиты демократии. Речь, по ее мнению, идет о попытке установить контроль над ресурсами и вытеснить других международных партнеров страны. Подобная линия поведения, считает Журова, демонстрируется открыто и без прежних дипломатических оговорок.

Она обратила внимание на то, что ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Параллельно Вашингтон настаивал на формате исключительного сотрудничества между США и Венесуэлой в сфере добычи нефти. В этой связке, как подчеркивает парламентарий, экономический интерес выглядит определяющим.

Реакция России и возможные последствия

Светлана Журова отдельно отметила, что Россия не занимается добычей венесуэльской нефти. По ее словам, отношения между Москвой и Каракасом носят дружественный и партнерский характер, без претензий на контроль над ресурсами. Именно поэтому требования США выглядят, по мнению депутата, особенно показательно.

"Интересный подход. Выгони друзей, а потом у тебя еще и отберем нефть. Причем вот так прямо на весь мир заявлять. Мне просто интересно, как отреагируют другие страны на это? Неужели всех вот такая ситуация устраивает? Просто выглядит крайне опасно для мира. Потому что сегодня — Венесуэла, завтра — другая страна, в которой, например, есть газ", — прокомментировала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Парламентарий считает, что подобная практика может создать опасный прецедент. Если экономическое давление становится универсальным инструментом, под ударом рискуют оказаться и другие государства, обладающие стратегическими ресурсами. В этом контексте ситуация вокруг Венесуэлы выходит за рамки двустороннего конфликта и приобретает более широкий международный смысл.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Президент Польши называет Запад главной угрозой безопасности — Sohu сегодня в 13:34
Польша пошла против сценария НАТО: в Варшаве заговорили о другой угрозе

Китайские аналитики увидели в заявлениях польского президента тревожный сигнал: внутри НАТО нарастают разногласия, способные изменить баланс сил в Европе.

Читать полностью » Сейсмологи фиксируют 33 афтершока после удара — метеоагентство Японии сегодня в 13:29
33 повторных удара за часы: землетрясение в Японии запустило опасную цепную реакцию

После землетрясения магнитудой 6,4 на западе Японии зафиксированы десятки афтершоков. Самый сильный произошел через десять минут после основного удара.

Читать полностью » Только половина мигрантов заводит друзей среди финнов — Yle сегодня в 13:24
Говоришь по-русски — будь готов: исследование вскрыло неприятную правду о Финляндии

Исследование в Финляндии показало, что русскоязычные мигранты чаще других сталкиваются с расизмом, трудностями при трудоустройстве и социальной изоляцией.

Читать полностью » Глава МИД Германии заявляет о защите Гренландии силами НАТО — министр Вадефуль вчера в 15:30
Гренландия стала точкой разлома: заявление Берлина поставили под сомнение за пределами ЕС

Заявление главы МИД Германии о защите Гренландии силами НАТО вызвало резкую критику экспертов на фоне слов Трампа о стратегической важности острова.

Читать полностью » Риски дефолта Италии растут в среднесрочной перспективе — экономист Гапоненко вчера в 15:26
Италия идёт к финансовому обрыву: в ЕС назревает дефолт, о котором предпочитают молчать

Эксперт РАНХиГС предупредил о росте рисков дефолта Италии и заявил о необходимости пересмотра её экономического и внешнеполитического курса в ЕС.

Читать полностью » Китай вводит эмбарго на товары двойного назначения для Японии — Минкоммерции КНР вчера в 15:19
Пекин закручивает гайки: Японию отрезали от ключевых технологий двойного назначения

Китай вводит с 6 января эмбарго на экспорт товаров двойного назначения в Японию, если они могут быть использованы для военных целей.

Читать полностью » Подписание гарантий Украине рассматривается в Вашингтоне — премьер Туск вчера в 15:14
Гарантии для Украины откладываются: Париж собирает союзников, но финал ждут в другом месте

Дональд Туск заявил, что документы о гарантиях безопасности для Украины могут быть подписаны в ближайшие дни, но, вероятно, не в Париже.

Читать полностью » США сохраняют готовность к силовому сценарию в Венесуэле — президент Трамп вчера в 15:05
Венесуэла снова в прицеле США: Белый дом оставил за собой право на силовой сценарий

Дональд Трамп заявил о прочных контактах США с вице-президентом Венесуэлы и допустил силовой сценарий, подчеркнув уверенность в поддержке своей политики.

Читать полностью »

Новости
Мир
Недоверие к США на Украине выросло с 24% до 52% за год — КМИС
Мир
Турция избегает публичных заявлений о снятии санкций — Hürriyet
Мир
Самолёт президента Румынии застрял в Париже из-за сильного снегопада — Digi24
Наука
Золотые проволоки в Египте использовали как шины и протезы зубов — Science Alert
Красота и здоровье
В продуктовых магазинах планируют создать уголки здорового питания — ТАСС
Общество
Винтажные кружевные салфетки стали популярными рождественскими подарками — Mash
Мир
Белград отказывается вступать в военные альянсы — экс-министр обороны Александар Вулин
Еда
Чернослив придаёт говядине лёгкую кислинку без выраженной сладости — кулинары
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet