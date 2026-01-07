Речь уже не о ценностях: вокруг Венесуэлы проступил жёсткий экономический сценарий

Политические заявления вокруг Венесуэлы все чаще звучат как сигнал о перераспределении экономических интересов, а не как спор о ценностях. Такую оценку дала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова, комментируя требования Вашингтона к Каракасу. Об этом сообщает издание "Лента.ру".

Экономический мотив вместо риторики о ценностях

По словам депутата, действия США в отношении Венесуэлы нельзя рассматривать в привычной логике защиты демократии. Речь, по ее мнению, идет о попытке установить контроль над ресурсами и вытеснить других международных партнеров страны. Подобная линия поведения, считает Журова, демонстрируется открыто и без прежних дипломатических оговорок.

Она обратила внимание на то, что ранее президент США Дональд Трамп потребовал от Венесуэлы разорвать все связи с Россией. Параллельно Вашингтон настаивал на формате исключительного сотрудничества между США и Венесуэлой в сфере добычи нефти. В этой связке, как подчеркивает парламентарий, экономический интерес выглядит определяющим.

Реакция России и возможные последствия

Светлана Журова отдельно отметила, что Россия не занимается добычей венесуэльской нефти. По ее словам, отношения между Москвой и Каракасом носят дружественный и партнерский характер, без претензий на контроль над ресурсами. Именно поэтому требования США выглядят, по мнению депутата, особенно показательно.

"Интересный подход. Выгони друзей, а потом у тебя еще и отберем нефть. Причем вот так прямо на весь мир заявлять. Мне просто интересно, как отреагируют другие страны на это? Неужели всех вот такая ситуация устраивает? Просто выглядит крайне опасно для мира. Потому что сегодня — Венесуэла, завтра — другая страна, в которой, например, есть газ", — прокомментировала заместитель председателя комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова.

Парламентарий считает, что подобная практика может создать опасный прецедент. Если экономическое давление становится универсальным инструментом, под ударом рискуют оказаться и другие государства, обладающие стратегическими ресурсами. В этом контексте ситуация вокруг Венесуэлы выходит за рамки двустороннего конфликта и приобретает более широкий международный смысл.