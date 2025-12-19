Инфляция сбавляет обороты: опасный перегрев экономики близок к финалу

Российская экономика постепенно выходит из фазы повышенных нагрузок, и этот процесс уже отражается в макроэкономических показателях. Ключевые сигналы, по оценке регулятора, указывают на движение к более устойчивой модели роста. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.

Сроки выхода из перегрева

Глава Центробанка сообщила, что российская экономика, по текущим оценкам, покинет состояние перегрева в первой половине 2026 года. Этот прогноз основан на анализе динамики ключевых показателей и текущих тенденций в реальном секторе.

"По нашим оценкам, экономика выйдет из состояния перегрева в первом полугодии следующего года", — сказала председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

При этом она подчеркнула, что экономика уже движется в сторону более сбалансированной траектории развития.

Инфляция и структура роста

По словам Набиуллиной, важным подтверждением этого процесса является замедление инфляции. Именно инфляционная динамика, как отметила глава ЦБ, служит одним из основных индикаторов возвращения экономики к устойчивому росту без избыточного давления.

Она также обратила внимание на результаты четвёртого квартала текущего года. По её словам, рост экономики в этот период продемонстрировал ускорение, в том числе за счёт отраслей добычи и обрабатывающей промышленности, что говорит о сохранении активности в ключевых секторах.

Решение по ключевой ставке

На фоне этих тенденций совет директоров Банка России принял решение скорректировать параметры денежно-кредитной политики. В пятницу регулятор снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — с 16,5% до 16%.

Это решение было принято с учётом текущей макроэкономической ситуации и прогнозов по инфляции и экономическому росту. В ЦБ дали понять, что дальнейшие шаги будут зависеть от устойчивости наблюдаемых тенденций и баланса рисков.