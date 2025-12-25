Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:01

Формальная стабильность вместо прорыва: почему экономика перестала ускоряться

Экономический рост требует пересмотра политики ЦБ — финансовый аналитик Беляев

Замедление темпов экономического роста в России свидетельствует не о временных трудностях, а о системных проблемах в управлении и использовании ресурсов. Такая динамика, по оценке экспертов, напрямую отражается на уровне жизни и устойчивости государства. Об этом в комментарии изданию Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Сигналы замедления и утраченный потенциал

Ранее РБК со ссылкой на руководителя направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрия Белоусова сообщило, что в условиях глубокой перестройки глобального баланса рыночных сил у России формируется "второе преимущество запаздывания в развитии". Эта формулировка подразумевает возможность наверстывания отставания за счёт структурных изменений.

Однако Михаил Беляев считает, что само по себе замедление роста нельзя рассматривать как нейтральный или допустимый процесс. По его словам, для страны, стоящей перед масштабными задачами развития, низкие темпы означают недоиспользование имеющихся возможностей. Экономика, обладающая значительными ресурсами, при слабой динамике теряет потенциал ускорения.

Управление экономикой и эффективность ресурсов

Экономист подчёркивает, что замедление роста является индикатором управленческих проблем. Оно отражает не только внешние ограничения, но и внутренние дисбалансы в экономической политике. В таких условиях снижается отдача от вложенных ресурсов и ухудшаются перспективы долгосрочного развития.

"Это плохой показатель, который говорит о слабом управлении экономикой и низкой эффективности использования ресурсов. Высокие темпы роста — основа благополучия граждан, роста доходов и укрепления экономического суверенитета. Когда экономика развивается медленно, это отражается на уровне жизни и стабильности государства", — пояснил финансовый аналитик Михаил Беляев.

Роль денежно-кредитной политики

Отдельное внимание Беляев уделил политике Центрального банка. По его мнению, переход к устойчивому развитию невозможен без пересмотра подходов регулятора. Жёсткие меры, действующие в настоящее время, сдерживают деловую активность и ограничивают возможности бизнеса для расширения производства.

Экономист отметил, что экономика не может ограничиваться поддержанием формальной стабильности.

