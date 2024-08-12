глава Минпромторга заявил, что в ОПК трудятся 3,8 млн россиян

Численность сотрудников, работающих в оборонно-промышленном комплексе России, достигла 3,8 миллиона человек, что является рекордным показателем в современной истории страны. Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов отметил, что столь мощного кадрового потенциала еще не было.

С начала проведения СВО в оборонную промышленность дополнительно пришли около 700 тысяч человек за первое полугодие текущего года. Таким образом, общее число работников достигло 3,8 миллиона. Алиханов подчеркнул, что такой масштаб кадров в новейшей истории России наблюдается впервые.

Он также указал, что гражданские отрасли, обеспечивающие сырье, материалы и комплектующие, не включены в эту цифру. По его словам, около 900 гражданских предприятий участвуют в производстве продукции военного и двойного назначения, однако реальное число поставщиков значительно выше и их трудно точно подсчитать.

Алиханов подчеркнул, что взаимодействие двух ветвей обрабатывающей промышленности является одним из ключевых факторов успешного выполнения президентских задач по увеличению производства вооружений, военной и специальной техники.

Фото: From Wikimedia Commons/ Mohammad Agah (Creative Commons Attribution 4.0 International license)