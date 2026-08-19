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Густое моторное масло
Густое моторное масло
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Ирина Малова Опубликована сегодня в 14:53

Моторное масло тут ни при чем: бензин низкого класса может ударить по автомобилю совсем в другом месте

Снижение экологического класса бензина до уровня Евро-3 или Евро-2 не требует сокращения интервалов обслуживания двигателя, уверен эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов. В комментарии NewsInfo он подчеркнул, что прямая связь между качеством топлива и скоростью деградации смазочных материалов отсутствует.

Ранее сообщалось, что на российском рынке возникли сложности с логистикой технических жидкостей. Из-за логистических ограничений и нехватки присадок с поставками автомобильных масел возникли определенные перебои, что привело к росту цен на некоторые позиции до сорока процентов. На этом фоне в экспертной среде развернулась дискуссия о том, приведет ли переход нефтеперерабатывающих заводов на выпуск горючего низких экологических классов к дополнительной нагрузке на моторы.

Попов пояснил, что разрешение Правительства выпускать топливо упрощенного стандарта касается лишь отдельных предприятий, преимущественно на юге страны, и не носит тотального характера.

"Речь шла о том, что Правительство разрешит некоторым нефтеперегонным заводам, в основном на юге России, производить бензин с низким экологическим классом. Но это никак не связано с частотой замены масла. Вообще никак", — отметил Попов.

Специалист уточнил, что основной риск при использовании топлива с низким экологическим индексом связан с химическим составом продуктов горения, а не с вязкостью масла. Даже если топливо попроще окажется в баке, критического вреда поршневой группе это не нанесет.

При этом владельцам стоит внимательнее следить за состоянием системы зажигания и ГРМ. В частности, газораспределительный механизм может реагировать на изменение состава смеси, но это решается плановой диагностикой.

"У нас в шестнадцатом году производился Евро-3 бензин. Автомобили, которые после шестнадцатого года еще производились какое-то время, не только на внутреннем рынке, но и ввозные, все спокойно "пожирали" бензин Евро-3, поэтому серьезных угроз нет. Серный нагар образуется на свечах и на тарелке клапана и все", — рассказал эксперт.

Для предотвращения проблем с запуском двигателя водителям рекомендуют обращать внимание на состояние электродов. Своевременная замена свечей исключит влияние нагара на работу цилиндров. В противном случае даже попытка сэкономить на выборе топлива может обернуться необходимостью очистки клапанов от отложений, которые никак не связаны с качеством моторного масла.

Проверено экспертом: автоэксперт Иван Рогов, автоэксперт Дмитрий Сафронов

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Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

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