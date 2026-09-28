Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Горный поход
Горный поход
© NewsInfo by Ирина Сереброва is licensed under Все права защищены
Главная / Туризм
Ирина Малова Опубликована сегодня в 11:06

Красивый маршрут может превратиться в ловушку: вот что подводит туристов в горах

Присутствие диких животных на туристических тропах и угроза лесных пожаров требуют от путешественников строгого соблюдения экологической дисциплины и обязательной координации маршрутов со спасательными службами, рассказал руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс. Перспективы введения жестких ограничений для любителей активного отдыха эксперт оценил в специальном интервью для NewsInfo.

Ранее стало известно, что популярные природные объекты Франции, включая горный массив Монблан и национальный парк Каланки, оказались под угрозой из-за бесконтрольного наплыва посетителей. Местные муниципалитеты согласовали ряд общих принципов регулирования с транспортными компаниями, владельцами гостевых домов и государственными службами. В качестве основных мер защиты рассматриваются запрет на ночевки в диких местах, лимиты на число людей и обязательное предварительное бронирование.

По словам специалиста, основной проблемой отдаленных маршрутов остается нежелание многих отдыхающих утилизировать появляющиеся отходы. Оставленные стоянки не просто загрязняют местность, но и создают прямую угрозу безопасности для последующих групп. Забытый или неправильно спрятанный мусор в лесу нельзя оставлять из-за риска привлечения крупных хищников к местам ночевок.

"Нужно пищевые отходы всегда утилизировать. Мы же не хотим, чтобы медведь пришел. Место стоянки чистим. Если пищевые отходы остаются, сжигаем, а не закапываем", — отметил Киплюкс.

Незнание региональной специфики повышает общие риски, отметил эксперт. Подобные факторы приводят к тому, что даже простой маршрут в горах становится опасным. Спасатели регулярно напоминают о скрытых рисках отдыха в горах при случайной встрече с дикой фауной.

Вторым важнейшим аспектом подготовки к походу является организация связи и подбор квалифицированного сопровождения, напомнил эксперт по туризму. Руководитель клуба подчеркнул, что любая группа обязана регистрироваться в спасательных службах и назначать ответственного координатора.

При этом ставка на гидов из других регионов часто себя не оправдывает, так как они не знают специфики местной погоды и рельефа. В профильных ведомствах отмечают, что грамотный выбор проводников для путешествий минимизирует вероятность внештатных ситуаций.

"Если группой идем в России, всегда регистрируемся обязательно в МЧС. Даже куда-то недалеко идем, близкие должны знать, должен обязательно быть человек на связи", — пояснил специалист.

Для сохранения личной безопасности каждому участнику похода важно иметь при себе заряженный сотовый телефон и заранее обговаривать с близкими контрольные дни для выхода на связь. Существуют базовые правила, которые спасают жизнь в критических условиях, и пренебрежение ими в дикой природе недопустимо.

Читайте также

Проверено экспертом: эксперт по туризму Елена Кузнецова, эксперт по туризму Андрей Волков
Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Мечты об экзотике сбываются: путь на тропические острова из регионов России станет в разы короче 13.08.2026 в 16:06

Предстоящие изменения в расписании крупных аэропортов страны могут полностью перекроить карту предпочтений отдыхающих, мечтающих об океанском побережье.

Читать полностью » Турецкий отдых перестал быть праздником живота: масштабные перемены вынудили отели пойти на радикальные меры 06.08.2026 в 17:00

Любимые курорты столкнулись с финансовым штормом, который стремительно меняет правила привычного отдыха для миллионов отдыхающих этим летом.

Читать полностью » Непогода накрывает за минуты: почему даже простой маршрут в горах становится опасным 27.07.2026 в 15:11

Альпинист Сергей Ефимов рассказал NewsInfo, какие правила безопасности необходимо соблюдать при восхождении в горы.

Читать полностью » Турфирма предлагает поездку мечты: один шаг покажет, исчезнут ли деньги после оплаты 22.07.2026 в 13:53

Эксперт по туризму Галина Дехтярь рассказала NewsInfo, как отличить реальные сервисы-агрегаторы от поддельных.

Читать полностью » Абхазия теряет российских туристов из-за низкого качества сервиса и грубости чиновников 16.07.2026 в 17:02

Привычное направление для летнего отпуска переживает затяжной кризис, теряя лояльность гостей из-за накопившихся проблем с сервисом и отношением к людям.

Читать полностью » Особенности отдыха в Анапе летом: эксперты дали советы по выбору дат поездки на море 14.07.2026 в 19:41

Летний отдых на популярных пляжах часто сталкивается с природным явлением, которое меняет привычный пейзаж и вызывает вопросы у многих приезжих туристов.

Читать полностью » Крым и Кубань лишились статуса главных фаворитов: путешественники выбрали совсем иные пути 14.07.2026 в 13:17

Выбор места для летней поездки в июле требует внимания к деталям, которые часто скрыты за яркой рекламой популярных курортов и шумных пляжных направлений.

Читать полностью » Билет на поезд купили, а ехать передумали: возврат может стать заметно дороже 10.07.2026 в 12:36

Эксперт по пассажирским перевозкам Кирилл Янков назвал NewsInfo причины массовых отмен бронирований билетов на поезда.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Старое японское авто вместо новой машины: почему у заманчивого варианта есть неприятный нюанс
Авто и мото
Даже за серьёзное нарушение камера не заберёт права: решение принимает совсем не она
Недвижимость
Забор выглядит дешёвым не из-за сетки: одна ошибка превращает рабицу в провисшее полотно
Еда
Мы перестали любить не крупы, а возню с ними: почему старые каши ушли из быта
Авто и мото
В салонах пусто, на вторичке выбор большой: какие седаны C-класса ещё живы
Авто и мото
Один участок дороги — и машина тормозит уже иначе: осенняя листва скрывает опасный эффект
Недвижимость
С 1 октября семейную ипотеку разделят по-новому: ставка будет зависеть сразу от двух условий
Недвижимость
Ремонт начинался с одной суммы, а закончился другой: где подрядчики прячут переплату
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet