Красивый маршрут может превратиться в ловушку: вот что подводит туристов в горах

Присутствие диких животных на туристических тропах и угроза лесных пожаров требуют от путешественников строгого соблюдения экологической дисциплины и обязательной координации маршрутов со спасательными службами, рассказал руководитель клуба путешественников "Кочевники духа" Вячеслав Киплюкс. Перспективы введения жестких ограничений для любителей активного отдыха эксперт оценил в специальном интервью для NewsInfo.

Ранее стало известно, что популярные природные объекты Франции, включая горный массив Монблан и национальный парк Каланки, оказались под угрозой из-за бесконтрольного наплыва посетителей. Местные муниципалитеты согласовали ряд общих принципов регулирования с транспортными компаниями, владельцами гостевых домов и государственными службами. В качестве основных мер защиты рассматриваются запрет на ночевки в диких местах, лимиты на число людей и обязательное предварительное бронирование.

По словам специалиста, основной проблемой отдаленных маршрутов остается нежелание многих отдыхающих утилизировать появляющиеся отходы. Оставленные стоянки не просто загрязняют местность, но и создают прямую угрозу безопасности для последующих групп. Забытый или неправильно спрятанный мусор в лесу нельзя оставлять из-за риска привлечения крупных хищников к местам ночевок.

"Нужно пищевые отходы всегда утилизировать. Мы же не хотим, чтобы медведь пришел. Место стоянки чистим. Если пищевые отходы остаются, сжигаем, а не закапываем", — отметил Киплюкс.

Незнание региональной специфики повышает общие риски, отметил эксперт. Подобные факторы приводят к тому, что даже простой маршрут в горах становится опасным. Спасатели регулярно напоминают о скрытых рисках отдыха в горах при случайной встрече с дикой фауной.

Вторым важнейшим аспектом подготовки к походу является организация связи и подбор квалифицированного сопровождения, напомнил эксперт по туризму. Руководитель клуба подчеркнул, что любая группа обязана регистрироваться в спасательных службах и назначать ответственного координатора.

При этом ставка на гидов из других регионов часто себя не оправдывает, так как они не знают специфики местной погоды и рельефа. В профильных ведомствах отмечают, что грамотный выбор проводников для путешествий минимизирует вероятность внештатных ситуаций.

"Если группой идем в России, всегда регистрируемся обязательно в МЧС. Даже куда-то недалеко идем, близкие должны знать, должен обязательно быть человек на связи", — пояснил специалист.

Для сохранения личной безопасности каждому участнику похода важно иметь при себе заряженный сотовый телефон и заранее обговаривать с близкими контрольные дни для выхода на связь. Существуют базовые правила, которые спасают жизнь в критических условиях, и пренебрежение ими в дикой природе недопустимо.

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