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  • Опубликована сегодня в 13:15

Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене

Европейская газовая конференция в Вене находится под угрозой срыва: экоактивисты проводят демонстрации и требуют прекратить принятие решений, "губительных для климата". На данный момент в центре столицы Австрии заблокирована одна улица.

Их "движение" поделилось на два лагеря:

  • одни выкрикивают: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы";
  • другие надевают разноцветные парики для привлечения внимания и несут отрезки большой трубы в руках.

Напомним, что газовая конференция запланирована в период с 27 по 29 марта.

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