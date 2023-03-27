Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене

Европейская газовая конференция в Вене находится под угрозой срыва: экоактивисты проводят демонстрации и требуют прекратить принятие решений, "губительных для климата". На данный момент в центре столицы Австрии заблокирована одна улица.

Их "движение" поделилось на два лагеря:

одни выкрикивают: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы";

выкрикивают: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы"; другие надевают разноцветные парики для привлечения внимания и несут отрезки большой трубы в руках.

Напомним, что газовая конференция запланирована в период с 27 по 29 марта.