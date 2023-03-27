Экоактивисты пытаются сорвать европейскую газовую конференцию в Вене

Европейская газовая конференция в Вене находится под угрозой срыва: экоактивисты проводят демонстрации и требуют прекратить принятие решений, "губительных для климата". На данный момент в центре столицы Австрии заблокирована одна улица.
Их "движение" поделилось на два лагеря:
- одни выкрикивают: "Вы всего лишь проплаченные государством хулиганы";
- другие надевают разноцветные парики для привлечения внимания и несут отрезки большой трубы в руках.
Напомним, что газовая конференция запланирована в период с 27 по 29 марта.
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