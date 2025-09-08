Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Туристы на реке Большая Кокшага
Туристы на реке Большая Кокшага
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:51

Туристы бегут от городского шума: экотренды ломают старые привычки

Экотуризм в США и Европе развивается быстрее традиционных форм отдыха

Ещё десять лет назад экотуризм считался нишевым направлением, доступным лишь энтузиастам. Сегодня он уверенно входит в число самых популярных форм путешествий в США и Европе. Туристы всё чаще ищут не роскошные отели или шумные мегаполисы, а экологичные маршруты, где можно насладиться природой и тишиной.

Почему растёт интерес к экотуризму

Сразу несколько факторов сделали этот вид отдыха модным и востребованным:

  • осознание экологических проблем и желание сократить углеродный след;
  • стремление уйти от шумных городов и цифровой зависимости;
  • поиск новых впечатлений и уникальных маршрутов;
  • мода на устойчивый образ жизни и "зелёное" потребление.

США: от национальных парков до фермерских усадеб

Америка всегда славилась своими природными богатствами. Национальные парки — Йеллоустон, Йосемити, Гранд-Каньон — становятся точкой притяжения для миллионов туристов ежегодно. Популярность набирают и агротуры: отдых в фермерских усадьбах, участие в сельских работах, знакомство с местными традициями.

Европа: от альпийских деревень до морских заповедников

В Европе экотуризм тесно связан с культурным наследием. Туристы выбирают пешие маршруты в Альпах, велосипедные туры по Голландии, поездки в прибрежные заповедники Испании и Португалии. Всё чаще путешественники отказываются от традиционных авиаперелётов в пользу поездов и автобусов, снижая нагрузку на экологию.

Экономический эффект

Экотуризм приносит доход регионам, которые раньше не были туристическими центрами. Местные жители получают возможность развивать малый бизнес: гостевые дома, фермерские продукты, ремесленные мастерские. Таким образом, экологичный отдых стимулирует не только сохранение природы, но и устойчивое развитие экономики.

Экотуризм как новый стандарт

Для всё большего числа путешественников экотуризм становится не альтернативой, а основным видом отдыха. Он сочетает в себе заботу о здоровье, уважение к природе и новые впечатления. В США и Европе этот тренд продолжает набирать силу, формируя новый образ туризма будущего.

