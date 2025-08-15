Ваш ремонт может отравлять вас годами — проверьте материалы по этим признакам

Хотите, чтобы ремонт был не только красивым, но и безопасным для здоровья? Проверить экологичность стройматериалов можно ещё до покупки — достаточно внимательно изучить упаковку и заглянуть на сайты сертификационных систем.

Что делает материал "экологичным"

Эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов объясняет:

"Экологичность материалов — это не абстрактное понятие, а набор конкретных характеристик: отсутствие токсинов, минимальные выбросы летучих органических соединений, безопасность при утилизации и подтвержденные данные о жизненном цикле продукции".

На российском рынке таких товаров немного, но они есть.

Знаки, на которые стоит ориентироваться

Главный ориентир — маркировка.

"Листок жизни" — самая авторитетная российская система, признанная по международному стандарту ISO 14024. Знак означает, что материал прошёл лабораторные испытания и независимую экспертизу. Сертификат действует ограниченное время, чтобы контролировать изменения состава.

EcoMaterial — добровольная сертификация, часто используемая в строительстве для оценки выбросов в воздух.

EPD-декларация — документ с полным описанием жизненного цикла, включая углеродный след и способ утилизации.

Как проверить подлинность

Не ограничивайтесь только наличием значка на упаковке. На сайтах сертификационных систем есть реестры действующих сертификатов. Если продавец отказывается предоставить паспорт безопасности или не сообщает состав — это повод насторожиться. Настоящие экоматериалы сопровождаются полным пакетом документов.

Если маркировки нет

Ориентируйтесь на косвенные признаки:

краски и лаки — уровень ЛОС: низкий (до 30 г/л) или ультранизкий (менее 5 г/л);

деревянные покрытия — массив с минимальной обработкой;

обои — на бумажной или флизелиновой основе без винила;

утеплители — из льна, джута или целлюлозы.

Сколько стоят экологичные материалы

натуральная краска — от 700 до 1200 ₽/л;

обои — от 600 ₽/рулон;

льняной утеплитель — около 2500 ₽/м³;

панели из лиственницы или сосны — от 900 ₽/м².

Да, это дороже обычных аналогов, но покупатели всё чаще учитывают долгосрочные выгоды: меньше проблем со здоровьем, вентиляцией и заменой некачественных покрытий.

Почему это особенно важно сейчас

По данным, озвученным на одном из круглых столов, на рынке стройматериалов в России до 15-45% фальсификата. Многие производители не хотят тратиться на контроль качества и сертификацию, поэтому проверка подлинности материалов — забота самого покупателя.