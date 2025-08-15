Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Текстурированные стеклотканевые обои с узором
Текстурированные стеклотканевые обои с узором
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дом
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:18

Ваш ремонт может отравлять вас годами — проверьте материалы по этим признакам

Эксперт Орехов рассказал, как проверить экологичность строительных материалов перед покупкой

Хотите, чтобы ремонт был не только красивым, но и безопасным для здоровья? Проверить экологичность стройматериалов можно ещё до покупки — достаточно внимательно изучить упаковку и заглянуть на сайты сертификационных систем.

Что делает материал "экологичным"

Эксперт по внутренней отделке Алексей Орехов объясняет:

"Экологичность материалов — это не абстрактное понятие, а набор конкретных характеристик: отсутствие токсинов, минимальные выбросы летучих органических соединений, безопасность при утилизации и подтвержденные данные о жизненном цикле продукции".

На российском рынке таких товаров немного, но они есть.

Знаки, на которые стоит ориентироваться

Главный ориентир — маркировка.

"Листок жизни" — самая авторитетная российская система, признанная по международному стандарту ISO 14024. Знак означает, что материал прошёл лабораторные испытания и независимую экспертизу. Сертификат действует ограниченное время, чтобы контролировать изменения состава.
EcoMaterial — добровольная сертификация, часто используемая в строительстве для оценки выбросов в воздух.
EPD-декларация — документ с полным описанием жизненного цикла, включая углеродный след и способ утилизации.

Как проверить подлинность

Не ограничивайтесь только наличием значка на упаковке. На сайтах сертификационных систем есть реестры действующих сертификатов. Если продавец отказывается предоставить паспорт безопасности или не сообщает состав — это повод насторожиться. Настоящие экоматериалы сопровождаются полным пакетом документов.

Если маркировки нет

Ориентируйтесь на косвенные признаки:

  • краски и лаки — уровень ЛОС: низкий (до 30 г/л) или ультранизкий (менее 5 г/л);
  • деревянные покрытия — массив с минимальной обработкой;
  • обои — на бумажной или флизелиновой основе без винила;
  • утеплители — из льна, джута или целлюлозы.

Сколько стоят экологичные материалы

  • натуральная краска — от 700 до 1200 ₽/л;
  • обои — от 600 ₽/рулон;
  • льняной утеплитель — около 2500 ₽/м³;
  • панели из лиственницы или сосны — от 900 ₽/м².

Да, это дороже обычных аналогов, но покупатели всё чаще учитывают долгосрочные выгоды: меньше проблем со здоровьем, вентиляцией и заменой некачественных покрытий.

Почему это особенно важно сейчас

По данным, озвученным на одном из круглых столов, на рынке стройматериалов в России до 15-45% фальсификата. Многие производители не хотят тратиться на контроль качества и сертификацию, поэтому проверка подлинности материалов — забота самого покупателя.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ванная комната с плесенью: сода, вода и масло чайного дерева вернут чистоту вчера в 20:29

Плесень сбежит за 10 минут: три ингредиента, которые работают лучше химии

Устали от плесени и неприятного запаха в ванной? Узнайте, как сода, горячая вода и масло чайного дерева могут вернуть чистоту без агрессивных химикатов.

Читать полностью » Термосы для жидкостей, еды и путешествий: как выбрать лучший вариант вчера в 19:12

Стеклянный, металлический или пластиковый термос: узнайте, какой из них не просто станет вашим помощником, но и долго прослужит.

Узнайте, как выбрать идеальный термос для еды и напитков, чтобы они долго сохраняли свою температуру, и как правильно пользоваться этим устройством, чтобы оно прослужило долго.

Читать полностью » Как помочь подростку навести порядок в комнате без конфликтов: советы эксперта вчера в 18:19

Не наказывайте за беспорядок: как порядок может стать способом самовыражения подростка

Узнайте, как помочь подростку навести порядок в своей комнате, не создавая конфликтов, и какие методы помогут ему стать более аккуратным без лишнего давления.

Читать полностью » Горчичный порошок для стирки: эффективный и экологичный способ ухода за деликатными тканями вчера в 17:59

Стирайте в горчице, и ваши вещи скажут вам спасибо за заботу

Узнайте, как правильно стирать шерстяные и шелковые вещи в горчице, чтобы удалить загрязнения и сохранить ткань мягкой и приятной на ощупь.

Читать полностью » Почему жидкие моющие средства эффективнее порошков: советы вчера в 16:55

Порошок, гель или таблетки: советы, которые помогут не запутаться в море моющих средств

Узнайте, что лучше — стиральный порошок или жидкие моющие средства, и как выбрать безопасное средство для стирки, которое не вызовет аллергию и обеспечит хорошее качество стирки.

Читать полностью » Влияние пыли и бытовой химии на развитие рака: рекомендации от врача-онколога вчера в 15:50

Домашняя пыль как оружие: скрытые канцерогены, которые влияют на ваше тело

Узнайте, как домашняя пыль и химические вещества в квартире могут провоцировать рак, и что нужно делать, чтобы защитить себя и своих близких от токсичных веществ в воздухе.

Читать полностью » Какие материалы в доме с кошкой обречены на царапины вчера в 14:17

Личный опыт: что точно не выдержит когтей и лап в ремонте

Личный опыт: какие материалы в доме с животными быстро портятся и как сделать стены красивыми, но стойкими к когтям.

Читать полностью » Почему кошкам понравились жидкие обои больше когтеточек вчера в 13:16

Как наши жидкие обои превратились в кошачий скалодром

Личный опыт: как жидкие обои в коридоре стали кошачьим развлечением, и что мы придумали, чтобы спасти стены от когтей.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Живописные маршруты для путешествий по России осенью
Авто и мото

Citroen представил четвёртое поколение C3 с бензиновыми и электрической версиями
Садоводство

Базилик, мята и розмарин: удивительное размножение черенками
Наука и технологии

Ctrl + Shift + T и другие комбинации для быстрого управления вкладками
Питомцы

Морковь, брокколи и тыква вошли в список полезных овощей для собак
Красота и здоровье

Гастроэнтеролог Мельникова назвала заболевания, при которых арбуз нужно есть с осторожностью
Культура и шоу-бизнес

Невестка певицы Валерии Лиана Шульгина попала в ДТП в Москве
Спорт и фитнес

Эмили Маклафлин перечислила основные причины потери равновесия при приседаниях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru