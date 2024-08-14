Современные авиалайнеры с "экодвигателями" разрушают климат сильнее старых самолётов

Международное исследование, проведенное учеными из Великобритании и Германии, показало, что новые авиалайнеры, оснащенные более экологичными и экономичными двигателями, неожиданно оказались хуже для климата, чем старые модели самолетов, сообщает Environmental Research Letters (ERL).

Хотя современные самолеты летают на высоте около 12 километров, что снижает углеродные выбросы, они также оставляют более стойкие инверсионные следы, которые задерживают тепло в атмосфере и способствуют глобальному потеплению. В то время как старые самолеты летали на высоте 11 километров и их двигатели выбрасывали больше сажи, что ускоряло рассеивание этих следов.

Таким образом, старые самолеты, несмотря на их менее экологичные двигатели, оказывали меньший эффект на потепление, чем современные модели.

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