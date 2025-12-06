Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 9:19

Секретное озеро с целебной грязью теперь доступно всем: в Бурятии открыли новый маршрут

В Бурятии открыли новую экотропу Болхойн аршаан — Минтуризма

В Закаменском районе Бурятии продолжают развивать малые туристические точки: там, где раньше был просто маршрут "для своих", теперь появляется оформленная тропа с навигацией и инфраструктурой. Об этом сообщает Минтуризма Бурятии. В селе Санага открыли экологическую тропу "Болхойн аршаан", на реализацию которой направили 1 млн рублей — проект ранее победил в грантовом конкурсе министерства.

Что именно открыли: два маршрута в одном проекте

Новая тропа объединяет два дополняющих друг друга участка — "Болхойн аршаан" и "Хyтэл". Их общая протяжённость составляет 1600 метров, что делает формат удобным для короткой прогулки без сложной подготовки. При этом идея проекта — не один прямой "коридор", а связка маршрутов с разными видами и точками притяжения.

Маршрут "Болхойн аршаан" ведёт к одноимённому источнику и к озёрам с целебными грязями. "Хутэл" задуман как круговой путь: он проходит через смешанный лес и выводит к смотровой площадке с видом на гору Баатар хаан уула.

Инфраструктура и планы: тропу хотят развивать дальше

Для комфорта посетителей на тропе установили беседки, информационные стенды и навигационные указатели. Такой набор — базовый минимум для экотроп, который помогает сделать маршрут понятным и безопасным, а также снижает риск "самовольных" сходов с тропы. В ведомстве подчёркивают, что проект не собираются оставлять в текущем виде.

"Для комфорта здесь установили беседки, информационные стенды и навигационные указатели. Организаторы не останавливаются на достигнутом: в планах — развить начатое, дополнить содержание тропы новыми локациями", — отметили в министерстве.

Почему этот проект показателен для района

Формально речь идёт о небольшом километраже, но по смыслу — о закреплении точки на туристической карте района. Грантовая поддержка в размере 1 млн рублей показывает, что министерство делает ставку не только на крупные локации, но и на "малые маршруты", которые можно быстро запустить и постепенно наращивать содержанием.

В результате село Санага получает оформленный природный маршрут, где акцент сделан на локальные особенности — источник, озёра с лечебными грязями, лесной круговой участок и обзорную площадку. Именно такие "короткие, но насыщенные" тропы чаще всего становятся входом в экотуризм для массового посетителя.

