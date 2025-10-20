От ящериц до каракуртов: Дагестан делает ставку на туризм с элементом опасности

В республике запущен уникальный проект "ЗооГид по Дагестану", благодаря которому туристы смогут узнавать больше об экосистеме региона и безопасно путешествовать по природным маршрутам. Первые 50 экскурсоводов уже прошли обучение, сообщили организаторы проекта.

Безопасные маршруты и уникальная природа

Инициатива принадлежит биологическому факультету Дагестанского государственного университета. Цель проекта — обучить гидов основам зоологии, ботаники и поведения при встрече с опасными животными и растениями.

Одним из ключевых маршрутов стал песчаный бархан Сарыкум — крупнейший в Европе, где встречаются сотни видов пауков, змей и скорпионов, включая гюрзу и самку каракурта. Для безопасности туристов здесь проложена специальная экотропа и установлены информационные таблички о редких и ядовитых видах.

Практика и обучение

Курсы включают лекции и выезды на природу. Экскурсоводы учатся распознавать флору и фауну, рассказывать о краснокнижных видах, а также объяснять туристам, чего стоит опасаться в горах и пустынях.

"Гид должен быть всесторонне развитым человеком — туристы часто задают вопросы даже о самых простых растениях и животных", — рассказала прошедшая обучение экскурсовод Наргиз Самедова.

Перспективы зоотуризма

По словам специалистов, зоологический туризм может стать новым направлением развития туризма в республике. В Дагестане обитают уникальные эндемики, встречающиеся только в этом регионе России.