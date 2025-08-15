Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 20:34

Биомаркировка не при чём: как продукты без ярлыков могут быть чище сертифицированных

С 1 сентября экомаркировка будет выдаваться только после сертификации — закон № 297-ФЗ

Кажется, на прилавках магазинов всё чаще появляется зелёная маркировка "ЭКО", "ОРГАНИК" или "БИО". Такие товары стоят дороже, выглядят привлекательнее и обещают нам здоровье и заботу о природе. Но действительно ли они так полезны, как кажется? Есть ли в них ГМО? И можно ли считать овощи с дачи "экологически чистыми"?

На эти вопросы отвечает старший государственный инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области Андрей Плигузов.

Что на самом деле значит "ЭКО"?

Маркировка "ЭКО" вовсе не гарантирует, что продукт полезен или натуральный. По словам Андрея Плигузова, такой ярлык указывает лишь на то, что продукт был произведён, транспортирован и упакован с минимальным вредом для окружающей среды. А вот к составу самого продукта это отношения не имеет.

"Если вы видите на упаковке знак "ЭКО", это совсем не значит, что перед вами 100 % натуральный продукт", — подчёркивает эксперт.

Зато с 1 сентября ситуация начнёт меняться. Согласно Федеральному закону № 297-ФЗ, теперь экомаркировку смогут получить только те продукты, которые прошли сертификацию и соответствуют государственным стандартам.

Почему "эко" — не редкость, а невидимка?

— В столице экотовары продаются на каждом шагу. Почему в Пензе их почти не видно? — спросил журналист Игорь Польских.

— Это не совсем так, — ответил Плигузов. — В Пензенской области достаточно продукции с маркировкой "ЭКО". Просто не все обращают на это внимание. Кроме того, работают специализированные магазины с "чистыми" товарами.

Эксперт также отметил, что местные жители давно оценили вкус и качество местной продукции — и без всяких дополнительных ярлыков.

Экопродукты и ГМО: что нужно знать?

— Могут ли в экопродуктах быть ГМО? — интересуются читатели.

— Нет, — уверяет Андрей Плигузов. — Согласно нормативам, продукты с маркировкой "ЭКО" не могут содержать генетически модифицированные организмы.

ГМО — это организмы с искусственно изменённой ДНК. Их создают, чтобы повысить урожайность, устойчивость к вредителям или погодным условиям. Методика не нова, и сама по себе не является чем-то опасным. Однако дискуссии о пользе и вреде ГМО не утихают до сих пор.

В России производство продуктов с ГМО запрещено. Зато допускается импорт. Чтобы обезопасить потребителя, действует система контроля, а производители обязаны указывать наличие ГМО, если его доля превышает 0,9 %.

А если овощи с дачи?

Можно ли назвать экопродуктами овощи, выращенные на огороде? Да, но с оговорками.

Чтобы урожай с дачи соответствовал стандартам "эко", необходимо:

  • отказаться от пестицидов и химикатов;
  • применять органические удобрения (компост, навоз, перегной);
  • соблюдать севооборот — чередовать культуры на грядках;
  • создать на участке сбалансированную экосистему с участием полезных насекомых и растений;
  • сохранить природную среду в максимально естественном виде.

И хотя сделать всё это на шести сотках непросто, те, кто действительно стремится к экологичному земледелию, могут гордо заявить — "мы выращиваем экопродукты".

Вывод: не всё зелёное — "эко"

Экологическая маркировка может вводить в заблуждение. Без сертификата и соблюдения всех требований она мало что говорит о настоящей ценности продукта. Важно понимать, что экопродукт — это не просто модный ярлык, а целая система производства, сертификации и контроля. И если уж выбирать, то лучше — осознанно.

