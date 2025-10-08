Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Утепление огорода
Утепление огорода
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 0:28

Экологичные укрытия для оренбургского сада: как пережить зиму без плёнки и мусора

В Оренбургской области используют лапник, солому и мешковину для утепления сада

В Оренбургской области зима редко бывает мягкой. Ветер выдувает снег до голой земли, морозы приходят раньше календаря, а оттепели в январе — не редкость. При этом большинство садоводов региона давно отказались от "старой школы" с полиэтиленом, рубероидом и сваленными в кучу пластиковыми ведрами. Сегодня на повестке — экологичные способы утепления сада, которые работают не хуже промышленных укрытий, но не душат растения.

Мы собрали проверенные методы, адаптированные под климат именно нашего региона.

Почему экоукрытия работают лучше плёнки

Главный враг сада в степном климате — не только мороз, но и перепады температур. Когда в декабре -25 °C сменяется +2 °C, под непромокаемой плёнкой образуется конденсат, кора прёт, кусты выпревают. Дышащие материалы — лапник, солома, камыш, джутовая мешковина — удерживают снег и пропускают воздух, поддерживая естественный микроклимат.

Что использовать — и когда

Период

Что делать

Материалы

Конец сентября — октябрь

Первичная мульча, защита от ранних заморозков

Листва, щепа, компост

Середина октября

Укрытие винограда и роз после промерзания почвы

Мешковина, лапник, картон

Ноябрь

Снегозадержание

Камышовые щиты, солома, ветроэкраны

Январь-февраль

Подсыпка снега, проветривание укрытий в оттепели

Лопата и терпение

Пять экологичных принципов зимней защиты

1. Работаем не против, а вместе со снегом

Снег — бесплатный утеплитель. Его нужно не просто ждать, а задерживать: ставить щитки из досок, раскладывать лапник, высаживать "ловушки" из кустарников с северной стороны. Высота покрова 30-40 см равна примерно минус пяти градусам защиты.

2. Мульча как бронежилет для корней

Используйте то, что есть под рукой: листья (без пятнистости), солому, перепревшую стружку. Слой — не более 10 см. Главное — не засыпать вплотную к стволу, иначе кора сопреет.

3. Отказ от полиэтилена

Плёнка — для теплиц весной, но не для зимы. Под ней конденсат, выпревание, болезни. Если совсем нет лапника — используйте картон и мешковину.

4. Защищаемся от ветра

Суховеи в январе высушивают побеги сильнее, чем мороз. Поставьте временный экран: рабица + камыш, старый коврик, даже дорожный знак — сгодится всё, что задержит поток воздуха.

5. Не забываем про грызунов

Металлическая мелкая сетка вокруг штамба до 60-80 см высотой — самый надёжный способ. Мешковину можно пропитать дёгтем или хозяйственным мылом.

Экологично — значит надолго

Правильно укрытый куст или молодой саженец весной просыпается быстрее, меньше болеет и не требует реанимации. А главное — вы не превращаете участок в свалку из пластиковых "саркофагов".

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Некоторые живые растения снижают влажность и препятствуют росту грибка вчера в 16:11
Они не цветут ярко, но спасают дом: зелёные герои против влажности и запаха сырости

Избавиться от плесени можно не только с помощью химии. Разбираемся, какие комнатные растения снижают влажность и очищают воздух от спор грибка.

Читать полностью » Ошибки при борьбе с осами делают виноград опасным для употребления — подчеркнул агроном Лысенко вчера в 16:04
Осы объявили дегустацию: как спелый виноград превращается в их личный буфет

Как спасти виноград от ос без химии и запахов? Рассказываем, какие сорта выбрать и какие простые приёмы помогут собрать урожай без потерь.

Читать полностью » Лучшие соседи для репы — лук, чеснок и бобовые вчера в 15:04
Репа не прощает плохих соседей: одно неверное растение рядом — и урожай исчезнет

Репа — капризный сосед на грядке. Узнайте, какие растения помогут ей расти без болезней и вредителей, а какие принесут лишь хлопоты.

Читать полностью » Осенняя обработка сада мочевиной снижает риск болезней и вредителей вчера в 14:22
Сад выдыхает — хозяин наносит последний удар: зачем деревьям нужна мочевина осенью

Осенняя обработка сада мочевиной помогает избавиться от вредителей и грибков, но требует точности. Разбираемся, когда и как применять этот метод без вреда для растений.

Читать полностью » Томаты в теплице требуют редкого, но глубокого полива — подчеркнули специалисты по овощеводству вчера в 14:04
Томаты не аквариумные рыбки: хватит заливать их водой из жалости

Полив в теплице — момент истины для урожая томатов. Слишком много — гниль, слишком мало — пустые плоды. Узнай, как найти идеальный баланс.

Читать полностью » В Марий Эл набирает популярность природный метод ухода за садом осенью вчера в 13:41
Осень в Марий Эл ставит ловушку дачникам: кто не успел — тот будет работать в дождь

Осень в Марий Эл не обязывает к трудовым подвигам. Есть способ подготовить сад к зиме быстро, просто и без лишних усилий — и при этом не потерять урожай.

Читать полностью » Ошибки при посадке яблони приводят к болезням и вымерзанию — предупредил агроном Сергей Волков вчера в 13:04
Не каждая яма подходит для яблони: садоводы совершают ошибку, которая убивает дерево ещё до цветения

Хотите посадить яблоню и собрать идеальный урожай? Не повторяйте ошибки новичков: от места и глубины посадки зависит здоровье дерева и вкус будущих плодов.

Читать полностью » Осенняя обработка теплицы: инсектициды и нашатырный спирт помогают уничтожить яйца и личинки белокрылки вчера в 12:28
Белокрылка не спит зимой — она ждёт, когда вы уедете: как не дать вредителю шанс

Белокрылка способна уничтожить тепличные посадки за считанные недели. Осенняя уборка и обработка помогут избавить теплицу от вредителя до следующего сезона.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Весенние работы в винограднике помогают восстановить лозу после зимы
Красота и здоровье
Инфекционист Наталья Турская: ромашка и календула не лечат хламидиоз
Авто и мото
General Motors отказалась от схемы получения налоговой льготы на электромобили в США
Спорт и фитнес
Эксперты назвали безопасные варианты выпадов для домашних тренировок
Еда
Пекарь Костас Даремас рассказал, как возродил старинный рецепт мустокулур
Туризм
Губернатор Камчатского края Солодов предложил наказывать турфирмы рублём
Авто и мото
Аналитик Болховский: цены на автозапчасти снизятся в начале 2026 года
Технологии
AnTuTu назвал самые выгодные смартфоны сентября — лидирует серия Redmi
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet