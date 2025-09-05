Экологичный интерьер или красивая иллюзия: как нас обманывают производители

Экологичная мебель становится всё более востребованной, ведь современный интерьер уже невозможно представить без заботы о природе. Однако найти действительно "чистые" предметы обстановки не так просто. Производители обязаны соблюдать нормы безопасности, но экологичность выходит за рамки стандартов. Важно учитывать, как мебель влияет на окружающую среду на всех этапах — от производства до утилизации.

Что значит "экологично"

Под экологичностью понимают целый комплекс факторов: минимальный вред природе при изготовлении, возможность длительной эксплуатации и переработки, нетоксичность при использовании. Сюда же относят и углеродный след — чем меньше энергии и топлива потребовалось на доставку мебели, тем выше её экологический рейтинг.

Нормы и обязательные маркировки

На российском рынке действует закон об охране природы, и каждая фабрика обязана доказывать безопасность своей продукции. В магазинах можно встретить такие знаки:

• ГОСТ - национальные стандарты, регламентирующие качество и безопасность мебели;

• EAC - обязательный знак для товаров Таможенного союза, действующий в России и странах-партнёрах;

• CE - европейская маркировка, подтверждающая соответствие стандартам ЕС.

Эти символы гарантируют, что мебель прошла проверку. Однако при заказе у частных мастеров подтверждений, как правило, нет.

Экомаркировки и добровольная сертификация

Помимо обязательных норм, существуют дополнительные "зелёные" сертификаты. Среди них:

• FSC - международный стандарт, подтверждающий, что древесина получена ответственно, с последующим восстановлением лесов;

• "Листок жизни" - российская экомаркировка, учитывающая воздействие товара на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла;

• LEED и BREEAM - международные сертификаты экологичного строительства и материалов.

"Есть такое понятие "устойчивая древесина" — это древесина из лесов, которые можно вырубать и засаживать вновь с минимальными последствиями для экосистемы", — отметила дизайнер Анастасия Разепина.

Из чего делают экологичную мебель

Чаще всего мебель производят из дерева, фанеры, ДСП, металла, пластика и текстиля. Каждый материал имеет свои плюсы и минусы.

• Массив дерева долговечен, особенно если обработан экологичными лаками или маслами. Но при доставке с другого континента углеродный след будет слишком большим.

• Фанера и ДСП содержат клей, который может выделять токсины. К тому же они плохо выдерживают многократную сборку.

• Наполнители: популярный поролон служит до 15 лет, не вызывает аллергии и не накапливает пыль, хотя и является синтетикой.

• Ткани и кожа могут быть как натуральными, так и синтетическими. Натуральные материалы экологичнее по сути, но часто требуют огромных ресурсов для производства и ухода с химией. Синтетика производится с выбросами, но служит дольше и проще в уходе.

Как сделать выбор более экологичным

Экостиль в интерьере — это не только про новые покупки. Можно продлить жизнь уже имеющейся мебели или купить качественные винтажные вещи. Чем дольше служит предмет, тем меньше вреда наносится экологии.

При обновлении мебели стоит выбирать лаки и краски с экомаркировкой. Важно учитывать и логистику: мебель, произведённая в вашем регионе, всегда экологичнее, чем привезённая издалека.

Не стоит забывать и про финальный этап — утилизацию. Массив дерева, стекло и металл проще всего переработать или использовать повторно.

Экологичная мебель — это баланс между практичностью, эстетикой и ответственностью. Чем осознаннее подход к выбору, тем больше пользы и для дома, и для природы.