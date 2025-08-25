Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 19:44

Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного

Эксперты назвали опасные компоненты бытовой химии, которых стоит избегать

Каждый раз, когда мы берём с полки "эко"-средство с зелёными листочками на упаковке, мы надеемся, что оно безопасно для нас и природы. Но так ли это на самом деле?

Сегодня экологичные товары стали трендом: по данным исследования E+ Change и Better (2024), 75% покупателей выбирают бренды с экомаркировками и в экологичной упаковке. Однако маркетинг часто играет на доверии, выдавая "зелёный камуфляж" за реальную заботу о здоровье.

Что считается экологичной бытовой химией

Экосредства — это продукты, которые:

  • не содержат токсичных и аллергенных компонентов;
  • биоразлагаются и не загрязняют воду и почву;
  • подтверждают заявленные свойства официальными стандартами.

С 2024 года в России действует государственный стандарт для экосредств, который регулирует состав и маркировку. Производители, желающие называться "эко", должны:

  • исключать канцерогены и мутагенные вещества в концентрации выше 0,01%;
  • использовать биоразлагаемые ПАВ;
  • снижать отходы и экономить ресурсы;
  • исключать более 50 запрещённых ингредиентов;
  • подтверждать "органическое происхождение" компонентов.

Официальные экомаркировки: "Листок жизни", Ecocert, "Европейский цветок", "Скандинавский лебедь".

Опасные компоненты, которых стоит избегать

Даже разрешённые ингредиенты могут навредить. Они вызывают аллергию, раздражение, проблемы с дыханием и хроническую усталость.

Что опасно:

  • жёсткие ПАВ (SLS, SLES, ALS, ALES, Olefin Sulfonate);
  • хлорсодержащие соединения (например, Sodium Hypochlorite);
  • фосфаты и фосфонаты;
  • оптические отбеливатели;
  • агрессивные кислоты (серная, соляная);
  • критичные консерванты (MIT, CMIT, Phenoxyethanol);
  • парабены и фталаты;
  • EDTA и акрилатные полимеры.

Почему это важно: фосфаты, например, попадают в водоёмы и вызывают "цветение" воды, что ведёт к гибели рыбы и ухудшению качества воды.

Безопасные аналоги

Вместо агрессивной химии используйте мягкие и природные компоненты.

Что безопасно:

  • мягкие ПАВ (Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside);
  • мыло на основе кокосового масла;
  • отбеливатель — Sodium Percarbonate;
  • энзимы (с пометкой "не ГМО");
  • сода, лимонная и молочная кислота;
  • натуральные эфирные масла;
  • цеолиты;
  • безопасные консерванты (Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol);
  • натуральные загустители (ксантан, гуар).

Как выбрать экологичные средства

  1. Читайте состав. Первые компоненты списка — те, которых больше всего.
  2. Проверяйте маркировку. Настоящие сертификаты можно верифицировать на сайтах органов сертификации.
  3. Не доверяйте только упаковке. Зелёный цвет и надписи "100% эко" часто оказываются гринвошингом.
  4. Обращайте внимание на упаковку. Она должна поддаваться переработке.
  5. Начинайте постепенно. Сначала замените порошок и средство для посуды, потом — кондиционер и освежители.

Почему сложно найти качественные экосредства

  • Гринвошинг. Маркетинг маскирует обычные товары под "зелёные".
  • Допущения в законах. Опасные вещества могут быть разрешены в малых дозах.
  • Предубеждения. Считается, что экосредства хуже справляются с грязью. На деле современные формулы работают не хуже традиционных.

Будущее рынка

Экологичная бытовая химия будет только развиваться: законы становятся строже, спрос растёт, а у производителей не остаётся выбора, кроме как выпускать безопасные товары.

"Важно помнить, что всё начинается с нас. Даже маленький шаг в сторону экосредств — это вклад в здоровье семьи и в экологию", — подчёркивает экоактивист Инесса Генералова.

