Красивый "зелёный" флакон может быть токсичнее обычного
Каждый раз, когда мы берём с полки "эко"-средство с зелёными листочками на упаковке, мы надеемся, что оно безопасно для нас и природы. Но так ли это на самом деле?
Сегодня экологичные товары стали трендом: по данным исследования E+ Change и Better (2024), 75% покупателей выбирают бренды с экомаркировками и в экологичной упаковке. Однако маркетинг часто играет на доверии, выдавая "зелёный камуфляж" за реальную заботу о здоровье.
Что считается экологичной бытовой химией
Экосредства — это продукты, которые:
- не содержат токсичных и аллергенных компонентов;
- биоразлагаются и не загрязняют воду и почву;
- подтверждают заявленные свойства официальными стандартами.
С 2024 года в России действует государственный стандарт для экосредств, который регулирует состав и маркировку. Производители, желающие называться "эко", должны:
- исключать канцерогены и мутагенные вещества в концентрации выше 0,01%;
- использовать биоразлагаемые ПАВ;
- снижать отходы и экономить ресурсы;
- исключать более 50 запрещённых ингредиентов;
- подтверждать "органическое происхождение" компонентов.
Официальные экомаркировки: "Листок жизни", Ecocert, "Европейский цветок", "Скандинавский лебедь".
Опасные компоненты, которых стоит избегать
Даже разрешённые ингредиенты могут навредить. Они вызывают аллергию, раздражение, проблемы с дыханием и хроническую усталость.
Что опасно:
- жёсткие ПАВ (SLS, SLES, ALS, ALES, Olefin Sulfonate);
- хлорсодержащие соединения (например, Sodium Hypochlorite);
- фосфаты и фосфонаты;
- оптические отбеливатели;
- агрессивные кислоты (серная, соляная);
- критичные консерванты (MIT, CMIT, Phenoxyethanol);
- парабены и фталаты;
- EDTA и акрилатные полимеры.
Почему это важно: фосфаты, например, попадают в водоёмы и вызывают "цветение" воды, что ведёт к гибели рыбы и ухудшению качества воды.
Безопасные аналоги
Вместо агрессивной химии используйте мягкие и природные компоненты.
Что безопасно:
- мягкие ПАВ (Coco Glucoside, Decyl Glucoside, Lauryl Glucoside);
- мыло на основе кокосового масла;
- отбеливатель — Sodium Percarbonate;
- энзимы (с пометкой "не ГМО");
- сода, лимонная и молочная кислота;
- натуральные эфирные масла;
- цеолиты;
- безопасные консерванты (Dehydroacetic Acid, Benzyl Alcohol);
- натуральные загустители (ксантан, гуар).
Как выбрать экологичные средства
- Читайте состав. Первые компоненты списка — те, которых больше всего.
- Проверяйте маркировку. Настоящие сертификаты можно верифицировать на сайтах органов сертификации.
- Не доверяйте только упаковке. Зелёный цвет и надписи "100% эко" часто оказываются гринвошингом.
- Обращайте внимание на упаковку. Она должна поддаваться переработке.
- Начинайте постепенно. Сначала замените порошок и средство для посуды, потом — кондиционер и освежители.
Почему сложно найти качественные экосредства
- Гринвошинг. Маркетинг маскирует обычные товары под "зелёные".
- Допущения в законах. Опасные вещества могут быть разрешены в малых дозах.
- Предубеждения. Считается, что экосредства хуже справляются с грязью. На деле современные формулы работают не хуже традиционных.
Будущее рынка
Экологичная бытовая химия будет только развиваться: законы становятся строже, спрос растёт, а у производителей не остаётся выбора, кроме как выпускать безопасные товары.
"Важно помнить, что всё начинается с нас. Даже маленький шаг в сторону экосредств — это вклад в здоровье семьи и в экологию", — подчёркивает экоактивист Инесса Генералова.
