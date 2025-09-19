Бесплатные удобрения, которые работают лучше покупных: вот что кладут в землю рязанские дачники

В Рязанской области дачный сезон всегда начинается рано: как только подсыхает земля, огородники выходят на участки. Весной особенно остро встаёт вопрос удобрения почвы. Многие жители региона всё чаще выбирают эко-удобрения — натуральные составы, которые улучшают структуру земли и не наносят вреда растениям. Такие подкормки становятся альтернативой химии и помогают сохранить здоровье не только урожая, но и всей экосистемы сада.

Чем полезны эко-удобрения

Органические подкормки не только насыщают почву питательными элементами, но и повышают её естественное плодородие. В Рязанской области, где почвы нередко подвержены истощению из-за интенсивного земледелия, использование эко-удобрений позволяет поддерживать баланс без риска накопления химикатов. Особенно ценят такие составы владельцы теплиц и тех участков, где выращиваются огурцы, помидоры и картофель.

"После того как я стала использовать только золу, компост и настои трав, урожай стал заметно богаче", — сказала дачница из Рязанского района Анна Смирнова.

Сравнение популярных видов удобрений