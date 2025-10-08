Из опилок — в урожай: в Югре создают уникальные удобрения на грибной основе
В Ханты-Мансийском автономном округе появится экологичное производство удобрений, основанное на переработке древесных отходов с помощью грибов. Проект представил новый резидент Технопарка Югры, сообщили URA. RU в пресс-службе организации.
Два эффекта — меньше отходов и больше плодородия
"Проект предлагает экологически чистое решение двух проблем: утилизации опилок, которые создают угрозу пожаров на полигонах, и восстановления плодородия истощённых почв", — рассказали в Технопарке Югры.
Новая технология позволит не только снизить нагрузку на полигоны, но и создать органоминеральные удобрения, способные улучшать структуру и состав почвы.
Как работает технология
Процесс основан на ускоренном компостировании с применением специальных видов грибов. По оценкам разработчиков, за 3-6 месяцев можно переработать более 90% древесных отходов, превращая их в полезный продукт для сельского хозяйства.
Экологическая альтернатива
Инициатива поддерживает курс региона на развитие "зелёных" технологий. Подобные проекты помогают минимизировать воздействие лесозаготовительной отрасли на окружающую среду и одновременно создавать новые виды биопродукции.
