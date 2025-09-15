Сделка на $17 млрд: SpaceX получает частоты для спутниковой связи будущего

EchoStar заключила соглашение со SpaceX о продаже лицензий на использование частотных диапазонов AWS-4 и H-блока (50 МГц). Сумма сделки составит $17 млрд, половина из которых будет выплачена акциями SpaceX.

Финансовые детали

SpaceX дополнительно профинансирует процентные платежи по долгу EchoStar на сумму $2 млрд .

Часть доходов от сделки направят на погашение долговых обязательств и финансирование новых инициатив компании.

Стратегическое партнёрство

Компании заключат долгосрочное коммерческое соглашение, в рамках которого абоненты Boost Mobile (EchoStar) смогут подключаться к сервису Starlink Direct to Cell через облачную 5G-базу.

"Мы приобрели спектр и содействовали развитию 5G-стандартов, предвидя, что прямая спутниковая связь изменит коммуникацию во всём мире", — отметил президент и генеральный директор EchoStar Хамид Ахаван.

Значение для SpaceX

Уже сейчас спутники Starlink первого поколения с функцией Direct to Cell обеспечивают связь миллионам пользователей.

Используя новый спектр, SpaceX создаст спутники следующего поколения с более высокой производительностью и расширенным покрытием.

