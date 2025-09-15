Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© commons.wikimedia.org by U.S. Space Force photo by is licensed under Public domain
Олег Белов Опубликована сегодня в 6:34

Сделка на $17 млрд: SpaceX получает частоты для спутниковой связи будущего

SpaceX создаст спутники нового поколения с использованием спектра EchoStar

EchoStar заключила соглашение со SpaceX о продаже лицензий на использование частотных диапазонов AWS-4 и H-блока (50 МГц). Сумма сделки составит $17 млрд, половина из которых будет выплачена акциями SpaceX.

Финансовые детали

  • SpaceX дополнительно профинансирует процентные платежи по долгу EchoStar на сумму $2 млрд.

  • Часть доходов от сделки направят на погашение долговых обязательств и финансирование новых инициатив компании.

Стратегическое партнёрство

Компании заключат долгосрочное коммерческое соглашение, в рамках которого абоненты Boost Mobile (EchoStar) смогут подключаться к сервису Starlink Direct to Cell через облачную 5G-базу.

"Мы приобрели спектр и содействовали развитию 5G-стандартов, предвидя, что прямая спутниковая связь изменит коммуникацию во всём мире", — отметил президент и генеральный директор EchoStar Хамид Ахаван.

Значение для SpaceX

  • Уже сейчас спутники Starlink первого поколения с функцией Direct to Cell обеспечивают связь миллионам пользователей.

  • Используя новый спектр, SpaceX создаст спутники следующего поколения с более высокой производительностью и расширенным покрытием.

Контекст

  • Сделка требует одобрения регулирующих органов.

  • EchoStar — глобальный поставщик телекоммуникационных и медиауслуг, работающий под брендами EchoStar, Boost Mobile, Sling TV, DISH TV, Hughes, HughesNet, HughesON и JUPITER.

