Секонд-хенд, который нравится Gen Z: eBay берёт в команду модный стартап из Норвегии
eBay делает очередной шаг в сторону усиления позиций на рынке устойчивой и социальной коммерции. Компания объявила о приобретении Tise — норвежской платформы для перепродажи одежды и предметов интерьера. Эта сделка отражает стратегию eBay по привлечению молодого поколения покупателей и развитию сегмента C2C (consumer-to-consumer).
Что такое Tise и чем она интересна eBay
Tise была основана в 2014 году в Осло и изначально позиционировала себя как социальное приложение для секонд-хенда. Пользователи могут не только выставлять товары на продажу, но и общаться между собой, подписываться на интересных продавцов, ставить отметки "Нравится" и комментировать объявления.
Благодаря такой модели Tise удалось создать сообщество, близкое по духу поколениям Z и миллениалов. Эти группы покупателей ценят не только товар, но и социальный контекст — обмен идеями, стиль общения и атмосферу, в которой происходит покупка.
Сравнение eBay и Tise
|Платформа
|Основная аудитория
|Функционал
|Особенности
|eBay
|Широкая, глобальная
|Аукционы, магазины, C2C
|Разнообразие категорий, глобальное покрытие
|Tise
|Молодёжь (Gen Z, миллениалы)
|Подписки, лайки, комментарии
|Социальная вовлечённость, устойчивое потребление
Таким образом, Tise становится дополнением к eBay, открывая новые каналы взаимодействия с молодыми пользователями.
Что говорят компании
"Это приобретение — логичный следующий шаг в наших инвестициях в Tise, который позволит нам ускорить реализацию стратегии Tise и открыть новые возможности для инноваций", — заявил вице-президент по глобальным рынкам и C2C eBay Оливер Клинк.
"В Tise мы всегда считали, что сделать перепродажу увлекательной, простой и вдохновляющей — ключ к более устойчивому развитию мира", — сказал генеральный директор и сооснователь Tise Эйрик Фройланд Риме.
Советы шаг за шагом: как использовать Tise после сделки
-
Если вы продавец — используйте социальные функции (подписки, лайки), чтобы формировать лояльное сообщество.
-
Продавцам стоит адаптировать контент под молодежную аудиторию: фото в стиле lifestyle, описания с акцентом на устойчивость.
-
Покупателям выгодно подписываться на продавцов со схожими интересами — это ускоряет поиск подходящих товаров.
-
Используйте персонализированные рекомендации Tise для экономии времени и открытия новых брендов.
-
Следите за интеграцией eBay и Tise — это может открыть доступ к более широкому ассортименту и новым инструментам оплаты и доставки.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: воспринимать Tise как обычный маркетплейс.
→ Последствие: низкая вовлечённость покупателей.
→ Альтернатива: использовать социальные функции, чтобы продавать активнее.
-
Ошибка: не учитывать тренд на устойчивое потребление.
→ Последствие: потеря интереса у молодежной аудитории.
→ Альтернатива: акцентировать внимание на повторном использовании и экологичности.
-
Ошибка: игнорировать глобальные возможности eBay.
→ Последствие: ограничение продаж только локальными сделками.
→ Альтернатива: комбинировать Tise для локальной аудитории и eBay для международных сделок.
А что если…
Если eBay успешно интегрирует Tise, это может стать началом новой волны социальной коммерции: покупки будут происходить не только ради товаров, но и ради ощущения принадлежности к сообществу.
Плюсы и минусы сделки
|Плюсы
|Минусы
|Привлечение поколения Z и миллениалов
|Интеграция платформ может занять время
|Расширение в сегменте устойчивой торговли
|Конкуренция с Vinted и Depop
|Развитие социальной коммерции
|Неопределённость финансовых условий
|Усиление C2C-направления
|Риски, связанные с адаптацией аудитории
FAQ
Когда закроется сделка?
Ожидается, что к концу 4 квартала 2025 года.
Сколько стоит покупка Tise?
Финансовые условия не разглашаются.
Зачем eBay приобрела Tise?
Для укрепления позиций в сегменте C2C, развития устойчивой розницы и привлечения молодых покупателей.
Мифы и правда
-
Миф: "Tise заменит eBay".
Правда: это скорее дополнение, ориентированное на молодёжный сегмент.
-
Миф: "Социальные функции не влияют на продажи".
Правда: для молодёжи вовлечённость играет ключевую роль.
-
Миф: "Секонд-хенд не приносит дохода".
Правда: рынок устойчивой моды активно растёт и оценивается в миллиарды долларов.
Интересные факты
-
Tise стала первой компанией, получившей инвестиции от eBay Ventures в 2022 году.
-
За время работы Tise привлекла 45 млн долларов финансирования.
-
Секонд-хенд рынок моды в Европе к 2030 году может превысить по объёму рынок fast fashion.
Исторический контекст
-
1995 год — запуск eBay, одного из первых онлайн-аукционов.
-
2014 год — основание Tise в Норвегии.
-
2022 год — инвестиции eBay Ventures в Tise.
-
2025 год — объявление о полном приобретении Tise.
