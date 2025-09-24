Секонд-хенд, который нравится Gen Z: eBay берёт в команду модный стартап из Норвегии

eBay делает очередной шаг в сторону усиления позиций на рынке устойчивой и социальной коммерции. Компания объявила о приобретении Tise — норвежской платформы для перепродажи одежды и предметов интерьера. Эта сделка отражает стратегию eBay по привлечению молодого поколения покупателей и развитию сегмента C2C (consumer-to-consumer).

Что такое Tise и чем она интересна eBay

Tise была основана в 2014 году в Осло и изначально позиционировала себя как социальное приложение для секонд-хенда. Пользователи могут не только выставлять товары на продажу, но и общаться между собой, подписываться на интересных продавцов, ставить отметки "Нравится" и комментировать объявления.

Благодаря такой модели Tise удалось создать сообщество, близкое по духу поколениям Z и миллениалов. Эти группы покупателей ценят не только товар, но и социальный контекст — обмен идеями, стиль общения и атмосферу, в которой происходит покупка.

Сравнение eBay и Tise

Платформа Основная аудитория Функционал Особенности eBay Широкая, глобальная Аукционы, магазины, C2C Разнообразие категорий, глобальное покрытие Tise Молодёжь (Gen Z, миллениалы) Подписки, лайки, комментарии Социальная вовлечённость, устойчивое потребление

Таким образом, Tise становится дополнением к eBay, открывая новые каналы взаимодействия с молодыми пользователями.

Что говорят компании

"Это приобретение — логичный следующий шаг в наших инвестициях в Tise, который позволит нам ускорить реализацию стратегии Tise и открыть новые возможности для инноваций", — заявил вице-президент по глобальным рынкам и C2C eBay Оливер Клинк.

"В Tise мы всегда считали, что сделать перепродажу увлекательной, простой и вдохновляющей — ключ к более устойчивому развитию мира", — сказал генеральный директор и сооснователь Tise Эйрик Фройланд Риме.

Советы шаг за шагом: как использовать Tise после сделки

Если вы продавец — используйте социальные функции (подписки, лайки), чтобы формировать лояльное сообщество. Продавцам стоит адаптировать контент под молодежную аудиторию: фото в стиле lifestyle, описания с акцентом на устойчивость. Покупателям выгодно подписываться на продавцов со схожими интересами — это ускоряет поиск подходящих товаров. Используйте персонализированные рекомендации Tise для экономии времени и открытия новых брендов. Следите за интеграцией eBay и Tise — это может открыть доступ к более широкому ассортименту и новым инструментам оплаты и доставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: воспринимать Tise как обычный маркетплейс.

→ Последствие: низкая вовлечённость покупателей.

→ Альтернатива: использовать социальные функции, чтобы продавать активнее.

Ошибка: не учитывать тренд на устойчивое потребление.

→ Последствие: потеря интереса у молодежной аудитории.

→ Альтернатива: акцентировать внимание на повторном использовании и экологичности.

Ошибка: игнорировать глобальные возможности eBay.

→ Последствие: ограничение продаж только локальными сделками.

→ Альтернатива: комбинировать Tise для локальной аудитории и eBay для международных сделок.

А что если…

Если eBay успешно интегрирует Tise, это может стать началом новой волны социальной коммерции: покупки будут происходить не только ради товаров, но и ради ощущения принадлежности к сообществу.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы Привлечение поколения Z и миллениалов Интеграция платформ может занять время Расширение в сегменте устойчивой торговли Конкуренция с Vinted и Depop Развитие социальной коммерции Неопределённость финансовых условий Усиление C2C-направления Риски, связанные с адаптацией аудитории

FAQ

Когда закроется сделка?

Ожидается, что к концу 4 квартала 2025 года.

Сколько стоит покупка Tise?

Финансовые условия не разглашаются.

Зачем eBay приобрела Tise?

Для укрепления позиций в сегменте C2C, развития устойчивой розницы и привлечения молодых покупателей.

Мифы и правда

Миф: "Tise заменит eBay".

Правда: это скорее дополнение, ориентированное на молодёжный сегмент.

Миф: "Социальные функции не влияют на продажи".

Правда: для молодёжи вовлечённость играет ключевую роль.

Миф: "Секонд-хенд не приносит дохода".

Правда: рынок устойчивой моды активно растёт и оценивается в миллиарды долларов.

Интересные факты

Tise стала первой компанией, получившей инвестиции от eBay Ventures в 2022 году. За время работы Tise привлекла 45 млн долларов финансирования. Секонд-хенд рынок моды в Европе к 2030 году может превысить по объёму рынок fast fashion.

Исторический контекст