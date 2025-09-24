Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Секонд-хенд
Секонд-хенд
© commons.wikimedia.org by MAKY.OREL is licensed under CC0
Главная / Технологии
Олег Белов Опубликована сегодня в 5:16

Секонд-хенд, который нравится Gen Z: eBay берёт в команду модный стартап из Норвегии

eBay приобрела норвежскую платформу секонд-хенда Tise для развития C2C-торговли

eBay делает очередной шаг в сторону усиления позиций на рынке устойчивой и социальной коммерции. Компания объявила о приобретении Tise — норвежской платформы для перепродажи одежды и предметов интерьера. Эта сделка отражает стратегию eBay по привлечению молодого поколения покупателей и развитию сегмента C2C (consumer-to-consumer).

Что такое Tise и чем она интересна eBay

Tise была основана в 2014 году в Осло и изначально позиционировала себя как социальное приложение для секонд-хенда. Пользователи могут не только выставлять товары на продажу, но и общаться между собой, подписываться на интересных продавцов, ставить отметки "Нравится" и комментировать объявления.

Благодаря такой модели Tise удалось создать сообщество, близкое по духу поколениям Z и миллениалов. Эти группы покупателей ценят не только товар, но и социальный контекст — обмен идеями, стиль общения и атмосферу, в которой происходит покупка.

Сравнение eBay и Tise

Платформа Основная аудитория Функционал Особенности
eBay Широкая, глобальная Аукционы, магазины, C2C Разнообразие категорий, глобальное покрытие
Tise Молодёжь (Gen Z, миллениалы) Подписки, лайки, комментарии Социальная вовлечённость, устойчивое потребление

Таким образом, Tise становится дополнением к eBay, открывая новые каналы взаимодействия с молодыми пользователями.

Что говорят компании

"Это приобретение — логичный следующий шаг в наших инвестициях в Tise, который позволит нам ускорить реализацию стратегии Tise и открыть новые возможности для инноваций", — заявил вице-президент по глобальным рынкам и C2C eBay Оливер Клинк.

"В Tise мы всегда считали, что сделать перепродажу увлекательной, простой и вдохновляющей — ключ к более устойчивому развитию мира", — сказал генеральный директор и сооснователь Tise Эйрик Фройланд Риме.

Советы шаг за шагом: как использовать Tise после сделки

  1. Если вы продавец — используйте социальные функции (подписки, лайки), чтобы формировать лояльное сообщество.

  2. Продавцам стоит адаптировать контент под молодежную аудиторию: фото в стиле lifestyle, описания с акцентом на устойчивость.

  3. Покупателям выгодно подписываться на продавцов со схожими интересами — это ускоряет поиск подходящих товаров.

  4. Используйте персонализированные рекомендации Tise для экономии времени и открытия новых брендов.

  5. Следите за интеграцией eBay и Tise — это может открыть доступ к более широкому ассортименту и новым инструментам оплаты и доставки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: воспринимать Tise как обычный маркетплейс.
    → Последствие: низкая вовлечённость покупателей.
    → Альтернатива: использовать социальные функции, чтобы продавать активнее.

  • Ошибка: не учитывать тренд на устойчивое потребление.
    → Последствие: потеря интереса у молодежной аудитории.
    → Альтернатива: акцентировать внимание на повторном использовании и экологичности.

  • Ошибка: игнорировать глобальные возможности eBay.
    → Последствие: ограничение продаж только локальными сделками.
    → Альтернатива: комбинировать Tise для локальной аудитории и eBay для международных сделок.

А что если…

Если eBay успешно интегрирует Tise, это может стать началом новой волны социальной коммерции: покупки будут происходить не только ради товаров, но и ради ощущения принадлежности к сообществу.

Плюсы и минусы сделки

Плюсы Минусы
Привлечение поколения Z и миллениалов Интеграция платформ может занять время
Расширение в сегменте устойчивой торговли Конкуренция с Vinted и Depop
Развитие социальной коммерции Неопределённость финансовых условий
Усиление C2C-направления Риски, связанные с адаптацией аудитории

FAQ

Когда закроется сделка?
Ожидается, что к концу 4 квартала 2025 года.

Сколько стоит покупка Tise?
Финансовые условия не разглашаются.

Зачем eBay приобрела Tise?
Для укрепления позиций в сегменте C2C, развития устойчивой розницы и привлечения молодых покупателей.

Мифы и правда

  • Миф: "Tise заменит eBay".
    Правда: это скорее дополнение, ориентированное на молодёжный сегмент.

  • Миф: "Социальные функции не влияют на продажи".
    Правда: для молодёжи вовлечённость играет ключевую роль.

  • Миф: "Секонд-хенд не приносит дохода".
    Правда: рынок устойчивой моды активно растёт и оценивается в миллиарды долларов.

Интересные факты

  1. Tise стала первой компанией, получившей инвестиции от eBay Ventures в 2022 году.

  2. За время работы Tise привлекла 45 млн долларов финансирования.

  3. Секонд-хенд рынок моды в Европе к 2030 году может превысить по объёму рынок fast fashion.

Исторический контекст

  • 1995 год — запуск eBay, одного из первых онлайн-аукционов.

  • 2014 год — основание Tise в Норвегии.

  • 2022 год — инвестиции eBay Ventures в Tise.

  • 2025 год — объявление о полном приобретении Tise.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Глава Nvidia Дженсен Хуан назвал электриков и сантехников ключевыми специалистами в эпоху ИИ вчера в 21:12

Не код, а кабели: Nvidia предсказала бум рабочих профессий в эпоху ИИ

Глава Nvidia Дженсен Хуан считает, что будущее ИИ зависит не только от программистов, но и от рабочих рук. Почему электрики и плотники станут ключевыми кадрами?

Читать полностью » Apple представит юбилейный iPhone 2027 с OLED-экраном COE и безрамочным дизайном вчера в 20:47

Магия света на ладони: юбилейный iPhone 2027 с экраном COE превзойдёт все ожидания

Юбилейный iPhone 2027 года обещает полностью новый безрамочный дизайн и яркий OLED-экран с инновационной технологией COE.

Читать полностью » В Шанхае гуманоидный робот зачислен в аспирантуру театрального института вчера в 19:11

Робот поступил в аспирантуру: теперь он учится китайской опере

Гуманоид Xueba 01 зачислен в аспирантуру Шанхайского театрального института. Станет ли он актёром и сможет ли освоить традиционную китайскую оперу?

Читать полностью » Техноблогер Зак Нельсон подтвердил: острые грани iPhone 17 Pro легко царапаются вчера в 18:56

Эстетика vs практичность: острые грани iPhone 17 Pro под угрозой царапин

Новый iPhone 17 Pro привлекает внимание не только дизайном, но и особенностями корпуса: острые грани создают риск царапин, что важно учитывать при эксплуатации.

Читать полностью » Белый дом: новые правила H-1B не затронут действующих владельцев виз вчера в 17:11

Google и Amazon заперли сотрудников в США: что изменил указ о визах H-1B

Белый дом ввёл новый сбор за визы H-1B. Почему компании Amazon, Microsoft и Google призывают сотрудников оставаться в США и чем это грозит IT-рынку?

Читать полностью » Nvidia инвестирует до $100 млрд в OpenAI и поставит вычислительные мощности вчера в 16:25

Миллиарды на нейросети: как Nvidia делает OpenAI ещё опаснее для всех конкурентов

Nvidia планирует вложить до $100 млрд в OpenAI, обеспечивая финансирование и доступ к уникальным вычислительным ресурсам для развития ИИ-технологий.

Читать полностью » Microsoft выпустила ISO Windows 11 25H2 в канале Release Preview вчера в 15:16

Зачем качать гигабайты, если Windows 25H2 активируется одним файлом

Microsoft готовит обновление Windows 11 25H2. Чем оно отличается от прошлых релизов и почему в этот раз не придётся скачивать гигабайты ISO?

Читать полностью » Банки России попросили Минцифры разрешить звонки клиентам без согласия вчера в 13:16

Минцифры поставило банки в тупик: как теперь напоминать должникам о долгах

Банки просят Минцифры разрешить им звонить россиянам без согласия. Почему новые правила вызвали конфликт интересов и чем это обернётся?

Читать полностью »

Новости
Еда

Запекание рыбы в соляной корке даёт сочное и полезное блюдо
Еда

Зразы из говядины с начинкой получаются сочными и мягкими
Питомцы

Кинологи: для обучения ходьбе рядом собакам лучше подходит ошейник, а не шлейка
Наука

Учёные Калифорнийского университета подсчитали ежедневное потребление алкоголя шимпанзе
Садоводство

Специалисты отметили, что самодельные бумажные ёмкости сохраняют влажность и полностью разлагаются в почве
Авто и мото

Inmetro назвал Chevrolet Onix лидером по экономичности среди машин в Бразилии
ПФО

В Пензе этой осенью высадят около 3 тысяч деревьев вместо вырубленных из-за златки
Авто и мото

Эксперты рассказали, какие средства лучше всего подходят для чистки кондиционера авто
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet