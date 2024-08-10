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Диетолог Писарева: употребление овощей повышает иммунитет и улучшает пищеварение
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Минимум 200 грамм в день: нутрициолог напомнила о важности регулярного употребления овощей

Диетолог Писарева: употребление овощей повышает иммунитет и улучшает пищеварение

Диетолог и нутрициолог Ирина Писарева подчеркнула важность ежедневного употребления овощей для поддержания здоровья. Овощи богаты витаминами, микроэлементами, антиоксидантами и клетчаткой, что улучшает пищеварение, баланс микробиоты и повышает иммунитет, сообщает Вечерняя Москва.

Писарева отметила, что недостаток овощей в рационе может привести к ухудшению здоровья, снижению иммунитета и замедлению процессов заживления.

Для поддержания здоровья взрослому человеку рекомендуется ежедневно употреблять 200 грамм овощей, отдавая предпочтение овощам разных цветов, таким как брокколи, шпинат, морковь, цветная капуста и помидоры.

Фото: commons.wikimedia.org/TudorTulok (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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