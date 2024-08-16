Биолог рассказала, чем грозит слишком частое употребление одного всем известного фрукта

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии факультета естественных наук Государственного университета просвещения Татьяна Алексеева предупредила, что чрезмерное употребление груш может привести к проблемам с пищеварением, включая запоры, а также вызвать аллергические реакции.

Эксперт пояснила, что груша, несмотря на низкую калорийность — всего 47 ккал на 100 граммов — и богатый витаминный состав (витамины С, К, группы В), может оказывать нежелательное воздействие на организм при неумеренном потреблении. Особенно это касается людей с аллергией на пыльцу березы, так как у них может возникнуть перекрестная аллергическая реакция на грушу, сообщает News.Ru.

Кроме того, груша является ценным источником клетчатки, которая в умеренных количествах благотворно влияет на работу кишечника. Однако избыточное потребление может, наоборот, спровоцировать запоры.

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