Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 0:10

Артистка отказалась от десятков продуктов ради стройности

Врач-гастроэнтеролог Дианова назвала риски диеты Ларисы Долиной

Диеты, которые кажутся эффективными на первый взгляд, могут таить серьезные риски для здоровья. Об этом напомнила врач-гастроэнтеролог, комментируя систему питания певицы Ларисы Долиной.

6 сентября артистка рассказала, что придерживается строгих ограничений: она отказывается от еды после 14:00, а если позволяет себе послабления, то на следующий день полностью исключает завтрак. Кроме того, в её рационе нет молочных и кисломолочных продуктов, морепродуктов, арбуза, дыни, яблок, бананов, томатов, мёда и ряда других продуктов.

Сомнительная стратегия похудения

"Это похоже на диету французских моделей. Они тоже ели очень мало. Непонятно, на чем передвигаться. Здесь может быть расстройство пищевого поведения", — заявила гастроэнтеролог Нурия Дианова.

По словам специалиста, столь жёсткие правила питания несут больше вреда, чем пользы. Главная опасность заключается в том, что при регулярном недоедании организм начинает терять не только жировую ткань, но и мышечную массу.

Риски строгих ограничений

Дианова подчеркнула, что любая программа снижения веса должна строиться на принципах сбалансированного рациона. Если же рацион сильно урезан, человеку приходится дополнительно принимать биологически активные добавки, чтобы восполнить дефицит питательных веществ.

"С едой нельзя бороться, с ней надо жить. <…> Она [Долина], вероятно, недоедает. При таком питании могут уходить мышцы", — пояснила врач.

Помимо физических проблем, существует риск развития диетической депрессии. Жёсткий контроль над питанием часто сопровождается раздражительностью и эмоциональными перепадами, что напрямую связано с расстройствами пищевого поведения.

Более безопасный подход

Специалист рекомендовала подходить к снижению веса мягче. Метод умеренного дефицита калорий считается наиболее физиологичным и безопасным. Он помогает добиться устойчивого результата без серьёзного стресса для организма.

В отличие от радикальных ограничений, постепенное сокращение калорийности рациона позволяет сохранить нормальный обмен веществ и поддерживать здоровье, не прибегая к крайним мерам.

