Врач-диетолог назвала типы продуктов, от которых водителям лучше отказаться перед поездкой

Врач-диетолог Антонина Саволюк назвала пять типов продуктов, которые не рекомендуется употреблять водителям перед поездкой. Она объяснила, что в длительном сидячем положении за рулем ухудшается пищеварение, что может привести к вздутию, изжоге и дискомфорту.
Водителям посоветовали избегать острой и сладкой пищи, газированных напитков, свежих фруктов и овощей, так как они могут усилить неприятные ощущения. Также не стоит переедать перед дорогой, чтобы избежать сонливости и других проблем, сообщает Газета.Ру.
Важно выбирать проверенные продукты, избегая экспериментов в питании перед поездкой.
Фото: flickr.com/Matt@CKG (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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