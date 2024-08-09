Нутрициолог раскрыла секретный приём в питании, который поможет снизить цифры на весах

Нутрициолог Ольга Ильичева рассказала, что для снижения веса важно правильно распределить приём пищи по времени суток, особенно завтрак и ужин. По словам специалиста, завтрак должен быть плотным, включать источники животного и растительного белка, а также клетчатку, что помогает увеличить расход калорий на переваривание пищи и снизить повышение уровней сахара и инсулина в крови.
Ужин, напротив, должен быть лёгким и состоять из некрахмалистых овощей и лёгкого белка, и его следует принимать за 3-4 часа до сна для предотвращения метаболических нарушений и накопления жира.
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