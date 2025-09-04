Секрет стройных японцев: что нужно добавить к еде, чтобы не переедать — этому стоит поучиться

Многие россияне привыкли во время еды смотреть в экран смартфона или телевизора. Однако эта привычка может серьёзно повредить здоровью, предупредила невролог, эксперт лаборатории "Гемотест" Екатерина Демьяновская. По её словам, игнорирование визуального восприятия пищи приводит к перееданию, снижает удовольствие от еды и в долгосрочной перспективе повышает риск ожирения.

Почему важен визуальный контакт с едой

Организм заранее готовится к приёму пищи. Когда человек видит еду, запускается каскад биохимических реакций: активируются ферменты, выделяется желудочный сок, мозг "включается" в процесс. Если же внимание полностью переключено на гаджет, трапеза превращается в механический процесс, без должного контроля за количеством и качеством пищи.

"Во-первых, вид еды влияет и на ощущение сытости: мозгу проще отслеживать объём съеденного, осознавать процесс еды и чувствовать насыщение. Это снижает риск переедания", — подчеркнула Екатерина Демьяновская.

Опасность переедания "на автомате"

Когда человек ест, уткнувшись в экран, мозг хуже фиксирует количество поглощённого. В итоге после трапезы часто возникает желание дополнительно "вознаградить" себя сладким, чтобы восполнить упущенный дофамин. Такая привычка формирует лишние калории, которые напрямую отражаются на фигуре.

Еда и удовольствие

Невролог отмечает, что даже вид и текстура блюда способны повлиять на восприятие еды. Подвявший огурец, например, не принесёт такого удовольствия, как свежий, хотя по вкусу разница может быть минимальной. Это объясняется тем, что мозг получает сигналы не только от вкусовых рецепторов, но и от глаз.

Осознанное питание

Чтобы избежать переедания и получать больше удовольствия от простых блюд, врач советует полностью сосредотачиваться на еде. Осознанное питание помогает лучше контролировать объём пищи, быстрее чувствовать насыщение и улучшать пищевые привычки.

