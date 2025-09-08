Опоздал с завтраком — сократил жизнь: новое исследование тревожит медиков
Можно ли прожить дольше, если вовремя садиться за стол? Новое исследование доказывает: режим питания напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни, особенно в пожилом возрасте.
Что обнаружили ученые
Специалисты из больницы Mass General Brigham совместно с коллегами из Великобритании и Турции на протяжении более 20 лет наблюдали за людьми от 42 до 94 лет. Вывод оказался однозначным: перенос завтрака или полный отказ от него значительно повышает риски для здоровья у пожилых.
Чем опасны поздние завтраки
Участники, которые откладывали утренний прием пищи, чаще жаловались на:
-
хроническую усталость;
-
проблемы со сном;
-
депрессивные состояния;
-
ухудшение здоровья зубов и полости рта.
Более того, фиксировалась и повышенная смертность в долгосрочной перспективе.
Режим дня и биоритмы
С возрастом люди склонны сдвигать завтрак и ужин на более позднее время, при этом промежуток между первым и последним приемом пищи сокращается. Особенно это касается тех, кто всю жизнь был "совой". В пожилом возрасте такая привычка превращается в фактор риска.
Главный вывод
Авторы исследования, опубликованного в Communications Medicine, предупреждают: для пожилых людей регулярный режим питания критически важен. Даже популярные практики вроде интервального голодания могут оказаться для них небезопасными.
