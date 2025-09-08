Опоздал с завтраком — сократил жизнь: новое исследование тревожит медиков

Можно ли прожить дольше, если вовремя садиться за стол? Новое исследование доказывает: режим питания напрямую влияет на здоровье и продолжительность жизни, особенно в пожилом возрасте.

Что обнаружили ученые

Специалисты из больницы Mass General Brigham совместно с коллегами из Великобритании и Турции на протяжении более 20 лет наблюдали за людьми от 42 до 94 лет. Вывод оказался однозначным: перенос завтрака или полный отказ от него значительно повышает риски для здоровья у пожилых.

Чем опасны поздние завтраки

Участники, которые откладывали утренний прием пищи, чаще жаловались на:

хроническую усталость;

проблемы со сном;

депрессивные состояния;

ухудшение здоровья зубов и полости рта.

Более того, фиксировалась и повышенная смертность в долгосрочной перспективе.

Режим дня и биоритмы

С возрастом люди склонны сдвигать завтрак и ужин на более позднее время, при этом промежуток между первым и последним приемом пищи сокращается. Особенно это касается тех, кто всю жизнь был "совой". В пожилом возрасте такая привычка превращается в фактор риска.

Главный вывод

Авторы исследования, опубликованного в Communications Medicine, предупреждают: для пожилых людей регулярный режим питания критически важен. Даже популярные практики вроде интервального голодания могут оказаться для них небезопасными.