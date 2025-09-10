Певица на грани: как диета Ларисы Долиной может навредить её здоровью

Скандальная диета Ларисы Долиной вызвала бурю обсуждений в обществе. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в комментариях о рационе певицы не исключила, что у Долиной может развиться расстройство пищевого поведения (РПП). В чем же заключается опасность диеты Ларисы Долиной и как такие методы могут повлиять на здоровье?

Суть диеты и её последствия

Лариса Долина призналась, что придерживается диеты, по которой она не ест после 14:00. Если в какой-то день происходят послабления, то на следующий день певица отказывается от завтрака. Помимо этого, она исключает из рациона молочные продукты, морепродукты, арбузы, дыни, яблоки, бананы, томаты и мед. Подобная строгость в питании вызывает обеспокоенность у врачей, ведь такие ограничения могут негативно сказаться на здоровье.

"Это похоже на диету французских моделей. Они тоже ели очень мало. Непонятно, на чем передвигаться. Здесь может быть расстройство пищевого поведения", — заявила Нурия Дианова, гастроэнтеролог.

Проблемы с балансом питания

По словам эксперта, подобный рацион, на который решилась Долина, не является сбалансированным. Врач подчеркивает, что любая диета для снижения веса должна строиться на принципах правильного и сбалансированного питания, что в данном случае явно нарушается.

Основные принципы здорового питания включают в себя разнообразие продуктов, получение всех необходимых витаминов и минералов, а также поддержание энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности организма. При отказе от значительного количества продуктов и излишнем ограничении калорий могут начаться серьезные проблемы, включая дефицит питательных веществ.

"С едой нельзя бороться, с ней надо жить. Она [Долина], вероятно, недоедает. При таком питании могут уходить мышцы", — пояснила Нурия Дианова.

Потенциальные риски: РПП и другие проблемы

Гастроэнтеролог также предупреждает, что такой режим питания может стать причиной диетической депрессии. Это состояние может развиться как следствие постоянных ограничений в питании и борьбы с собственным телом. Среди симптомов могут быть раздражительность, плохое настроение и даже нервные расстройства. Вдобавок, последствия жесткой диеты могут проявляться не только в психическом состоянии, но и в физическом — потеря мышечной массы и ухудшение состояния кожи и волос.

Многократные жесткие ограничения в питании могут привести к снижению уровня энергии и истощению организма. Существует риск возникновения не только расстройства пищевого поведения, но и других заболеваний, таких как анемия, дефицит витаминов и минералов.

"Метод мягкого дефицита калорий является более безопасным и полезным для организма, чем жесткие ограничения в питании", — добавила Нурия Дианова.

Опасность диет без медицинского контроля

Любая диета, особенно такая строгая, как у Ларисы Долиной, должна обсуждаться с врачом и быть тщательно контролируемой. Многие знаменитости, стремясь похудеть или поддерживать форму, прибегают к крайностям, что может привести к нарушению обмена веществ и долгосрочным последствиям для здоровья.

Врачи предупреждают, что правильное снижение веса должно происходить постепенно, с соблюдением баланса между физической активностью и сбалансированным питанием. Важно помнить, что здоровое тело — это не только внешность, но и гармония всех процессов, протекающих в организме.