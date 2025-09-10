Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Лариса Долина
Лариса Долина
© commons.wikimedia.org by Администрация Президента России is licensed under CC BY 4.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:58

Певица на грани: как диета Ларисы Долиной может навредить её здоровью

Гастроэнтеролог Нурия Дианова: диета Ларисы Долиной может привести к расстройствам пищевого поведения

Скандальная диета Ларисы Долиной вызвала бурю обсуждений в обществе. Врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова в комментариях о рационе певицы не исключила, что у Долиной может развиться расстройство пищевого поведения (РПП). В чем же заключается опасность диеты Ларисы Долиной и как такие методы могут повлиять на здоровье?

Суть диеты и её последствия

Лариса Долина призналась, что придерживается диеты, по которой она не ест после 14:00. Если в какой-то день происходят послабления, то на следующий день певица отказывается от завтрака. Помимо этого, она исключает из рациона молочные продукты, морепродукты, арбузы, дыни, яблоки, бананы, томаты и мед. Подобная строгость в питании вызывает обеспокоенность у врачей, ведь такие ограничения могут негативно сказаться на здоровье.

"Это похоже на диету французских моделей. Они тоже ели очень мало. Непонятно, на чем передвигаться. Здесь может быть расстройство пищевого поведения", — заявила Нурия Дианова, гастроэнтеролог.

Проблемы с балансом питания

По словам эксперта, подобный рацион, на который решилась Долина, не является сбалансированным. Врач подчеркивает, что любая диета для снижения веса должна строиться на принципах правильного и сбалансированного питания, что в данном случае явно нарушается.

Основные принципы здорового питания включают в себя разнообразие продуктов, получение всех необходимых витаминов и минералов, а также поддержание энергии, необходимой для нормальной жизнедеятельности организма. При отказе от значительного количества продуктов и излишнем ограничении калорий могут начаться серьезные проблемы, включая дефицит питательных веществ.

"С едой нельзя бороться, с ней надо жить. Она [Долина], вероятно, недоедает. При таком питании могут уходить мышцы", — пояснила Нурия Дианова.

Потенциальные риски: РПП и другие проблемы

Гастроэнтеролог также предупреждает, что такой режим питания может стать причиной диетической депрессии. Это состояние может развиться как следствие постоянных ограничений в питании и борьбы с собственным телом. Среди симптомов могут быть раздражительность, плохое настроение и даже нервные расстройства. Вдобавок, последствия жесткой диеты могут проявляться не только в психическом состоянии, но и в физическом — потеря мышечной массы и ухудшение состояния кожи и волос.

Многократные жесткие ограничения в питании могут привести к снижению уровня энергии и истощению организма. Существует риск возникновения не только расстройства пищевого поведения, но и других заболеваний, таких как анемия, дефицит витаминов и минералов.

"Метод мягкого дефицита калорий является более безопасным и полезным для организма, чем жесткие ограничения в питании", — добавила Нурия Дианова.

Опасность диет без медицинского контроля

Любая диета, особенно такая строгая, как у Ларисы Долиной, должна обсуждаться с врачом и быть тщательно контролируемой. Многие знаменитости, стремясь похудеть или поддерживать форму, прибегают к крайностям, что может привести к нарушению обмена веществ и долгосрочным последствиям для здоровья.

Врачи предупреждают, что правильное снижение веса должно происходить постепенно, с соблюдением баланса между физической активностью и сбалансированным питанием. Важно помнить, что здоровое тело — это не только внешность, но и гармония всех процессов, протекающих в организме.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Новый фильм с Джоном Траволтой сегодня в 12:17

Джон Траволта против искусственного интеллекта: что скрывает новый хоррор

Джон Траволта сыграет в хорроре "Эд", который расскажет о роботе-водителе с искусственным интеллектом, сбежавшем из лаборатории и начавшем убивать ради общественной безопасности.

Читать полностью » Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов сегодня в 3:08

Возвращение через месяц: что скрывает первый день Иды Галич на съёмках

Ида Галич вернулась к работе через месяц после родов и поделилась своими переживаниями. Она доказала, что материнство не мешает профессиональным успехам.

Читать полностью » Анна Седокова прокомментировала слухи о тайном возлюбленном сегодня в 2:11

Тайна Анны Седоковой: кто дарит ей цветы и скрывается за слухами о новом романе

Анна Седокова обратилась к СМИ с просьбой не распространять слухи о её тайном романе и пояснила ситуацию с получением цветочных подарков.

Читать полностью » Дэн Браун анонсировал новый роман сегодня в 1:05

"Тайна из тайн": Дэн Браун возвращается с новой загадкой, которую нужно разгадать

Дэн Браун возвращается с новой книгой, "Тайна из тайн", в которой профессор Роберт Лэнгдон решает загадки, спрятанные в самых древних уголках мира.

Читать полностью » Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес снимутся в фильме Роберта Земекиса сегодня в 0:55

Тайна "Последней миссис Пэриш": как Николь Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес перевернут все ожидания

Николай Костер-Вальдау и Дженнифер Лопес в новом триллере Роберта Земекиса "Последняя миссис Пэриш". Фильм обещает захватывающую историю о любви, предательстве и манипуляциях.

Читать полностью » Адвокат Екатерина Гордон заявила, что Лерчек не участвовала в выводе 250 млн рублей вчера в 23:22

Екатерина Гордон уверена: Лерчек стала жертвой чужой игры с миллионами

Блогер Лерчек оказалась в центре громкого дела о выводе денег. Адвокат уверена: настоящая вина может лежать совсем не на ней.

Читать полностью » Строительство нового здания Большого Московского цирка начнётся в 2026 году в Мневниковской пойме — мэрия вчера в 22:58

От модернизма к будущему: цирковая арена Москвы вступает в новую эпоху

Власти Москвы пересмотрели планы по строительству нового цирка. Проект перенесли в другое место, чтобы сохранить культурный символ столицы.

Читать полностью » Поклонники Бритни Спирс встревожены антисанитарией в её доме вчера в 21:52

Грязь и собачьи отходы в особняке Бритни Спирс: что скрывается за этим беспорядком

Новые видео Бритни Спирс вызвали тревогу у поклонников: кадры её дома намекнули на серьёзные проблемы, которые фанаты боятся снова увидеть.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Гранатовый сок и бразильские орехи — сколько нужно есть для защиты клеток
Садоводство

В Коми осенняя борьба с пыреем и одуванчиком признана ключевой для будущего урожая
Спорт и фитнес

Травматолог-ортопед Максим Саутин объяснил, чем жим ногами полезнее для позвоночника
Культура и шоу-бизнес

Алсу поделилась, как изменилась ее жизнь после развода с Яном Абрамовым
Туризм

Путешественница заявила, что чувствовала себя безопасно во время поездки в Чечню
Авто и мото

Недостаточное или избыточное давление приводит к быстрому износу шин — эксперты
Питомцы

Как подружить кошку с грызунами: советы ветеринаров
Садоводство

Эксперты советуют: касторовое масло – лучшее средство для пышного цветения комнатных растений
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet