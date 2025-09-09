Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яна Чурикова
Опубликована сегодня в 16:09

Яна Чурикова впервые раскрыла тайну 25-летней давности

Телеведущая Яна Чурикова откровенно рассказала о сложном периоде своей жизни, когда она столкнулась с тяжелыми расстройствами пищевого поведения. Её признание вызвало широкий отклик, ведь подобные проблемы касаются тысяч девушек и женщин, которые ежедневно ведут борьбу с собой и навязанными стандартами красоты.

История борьбы

Впервые Чурикова решила поделиться с подписчиками тем, что долгие годы скрывала. По её словам, около 25 лет назад она оказалась в состоянии, которое врачи определяют как анорексия и булимия. Телеведущая тогда похудела почти на 40 килограммов — с 95 до 55. Она призналась, что стремительное снижение веса обернулось серьёзными последствиями: начались проблемы с памятью, руки дрожали, выпадали волосы. Всё это стало результатом экстремального истощения организма.

"Да, у меня была анорексия и булимия. 25 лет назад я столкнулась с этим. Экстремально похудела с 95 кг до 55 кг", — сказала телеведущая Яна Чурикова.

По словам журналистки, это был не просто вопрос питания или силы воли, а глубокая психологическая проблема, связанная с неприятием себя и давлением со стороны общества.

Опасные последствия для здоровья

Экстремальные диеты и изнуряющие практики не только изменили внешность Чуриковой, но и нанесли серьёзный удар по её физическому состоянию. Она вспоминала, что в те годы ей было трудно концентрироваться, запоминать слова, постоянно ощущалась слабость. Организм буквально подавал сигналы о том, что находится на грани.

"Я плохо запоминала слова, у меня тряслись руки, выпадали волосы — весь спектр", — отметила телеведущая.

Эти слова стали важным предупреждением для многих её подписчиков. Чурикова подчеркнула, что такие заболевания не имеют простых решений, и едва ли комментарии вроде "просто поешь" могут помочь.

Обращение к девушкам с РПП

Телеведущая не ограничилась личной историей — она решила обратиться к тем, кто сейчас переживает подобные трудности. В её послании чувствовалась искренняя поддержка и желание вселить надежду.

"Девчоночки с РПП, я рада, что вы стали на путь лечения, он будет долгим. Желаю вам сил, чтобы всё получилось", — добавила журналистка.

Она подчеркнула, что путь к выздоровлению не бывает лёгким, но именно вера в себя и терпение помогают справиться с расстройством. Особое внимание Чурикова уделила тому, как важно не осуждать, а поддерживать людей в такой ситуации.

Воспоминания о прошлом

Интересно, что сама Чурикова недавно вспоминала, когда чувствовала себя наиболее уверенно и гордилась своей физической формой. По её словам, это было около двенадцати лет назад, когда у неё был подтянутый пресс, и она могла позволить себе смелые наряды, подчеркивающие фигуру. Но при этом она уже иначе относилась к своему телу и понимала, что здоровье важнее идеальной картинки.

