плавание
плавание
Опубликована сегодня в 22:29

Спорт для ленивых и занятых: минимум усилий — максимум здоровья

Врачи назвали восемь самых доступных видов спорта для начинающих без подготовки

Хотите заниматься спортом, но не готовы тратить месяцы на изучение сложных техник? Есть дисциплины, которые можно освоить буквально с первого занятия — и при этом получать реальную пользу для здоровья, фигуры и настроения.

  • Ходьба

Самый доступный вариант. Не требует подготовки, специальной формы или оборудования. Ходьба укрепляет сердце, улучшает работу лёгких и помогает снизить уровень стресса. Её главный плюс — заниматься можно где угодно и когда угодно.

  • Плавание

Щадящая нагрузка для суставов и отличный способ укрепить мышцы. Подходит людям любого возраста. Кроме того, плавание одновременно расслабляет и тренирует выносливость.

  • Велоспорт

Кататься можно в городе или отправляться в долгие велопрогулки. Велосипед не перегружает суставы и помогает развивать сердечно-сосудистую систему. К тому же это отличный способ проводить больше времени на свежем воздухе.

  • Гольф

Игра для всех возрастов и уровней подготовки. Гольф развивает координацию, помогает сосредоточиться и снимает стресс. Плюс — его можно совмещать с общением и работой в команде.

  • Бадминтон

Простая и динамичная игра. Можно играть где угодно — от спортзала до пляжа. Укрепляет мышцы, улучшает реакцию и чувство равновесия.

  • Бег на беговой дорожке

Для тех, кто хочет улучшить форму и сжечь калории в комфортных условиях. Бег в зале снижает нагрузку на суставы по сравнению с уличным, а тренироваться можно в любое время года.

  • Стрельба из лука

Не самый очевидный, но доступный вид спорта. Лёгкий в освоении, он развивает концентрацию, улучшает координацию и учит работать с дыханием.

  • Йога

Это больше, чем фитнес: йога сочетает физические упражнения, работу с дыханием и психологическую разгрузку. Она развивает гибкость, укрепляет мышцы, снижает стресс и повышает уровень энергии.

Итог

Если спорт кажется чем-то сложным, начните с этих восьми вариантов. Они подходят даже новичкам, не требуют сложной подготовки и дают ощутимый результат уже с первых занятий.

