Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным
Хотите испечь кекс, который вызовет восторг у всей семьи? Этот рецепт — идеальный вариант для быстрой и вкусной выпечки. Тесто готовится за считанные минуты, а результат получается невероятно воздушным и ароматным.
Ингредиенты
- Кефир — 250 мл
- Яйца — 2 шт.
- Мука пшеничная — 430 г
- Масло растительное — 100 мл
- Сахар — 170 г
- Ванилин — 1 г
- Разрыхлитель — 7 г
- Соль — 1 г
- Сухофрукты/орехи — 70 г (по желанию)
Как приготовить
В глубокой миске смешайте яйца, сахар, кефир, соль и ванилин. Взбейте до однородности, затем добавьте масло и снова перемешайте. Добавляйте просеянную муку с разрыхлителем небольшими порциями, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим — как сметана.
Сухофрукты или орехи предварительно промойте, обсушите и обваляйте в муке, чтобы не опустились на дно. Аккуратно вмешайте их в тесто. Вылейте тесто в смазанную форму и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.
Дайте кексу немного остыть, посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью. Идеально сочетается с чаем, кофе или молоком.
Совет: можно испечь и порционные кексики в силиконовых формочках — отличный вариант для детского праздника.
