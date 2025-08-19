Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным

Хотите испечь кекс, который вызовет восторг у всей семьи? Этот рецепт — идеальный вариант для быстрой и вкусной выпечки. Тесто готовится за считанные минуты, а результат получается невероятно воздушным и ароматным.

Ингредиенты

Кефир — 250 мл

Яйца — 2 шт.

Мука пшеничная — 430 г

Масло растительное — 100 мл

Сахар — 170 г

Ванилин — 1 г

Разрыхлитель — 7 г

Соль — 1 г

Сухофрукты/орехи — 70 г (по желанию)

Как приготовить

В глубокой миске смешайте яйца, сахар, кефир, соль и ванилин. Взбейте до однородности, затем добавьте масло и снова перемешайте. Добавляйте просеянную муку с разрыхлителем небольшими порциями, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим — как сметана.

Сухофрукты или орехи предварительно промойте, обсушите и обваляйте в муке, чтобы не опустились на дно. Аккуратно вмешайте их в тесто. Вылейте тесто в смазанную форму и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Дайте кексу немного остыть, посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью. Идеально сочетается с чаем, кофе или молоком.

Совет: можно испечь и порционные кексики в силиконовых формочках — отличный вариант для детского праздника.