кексы
кексы
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 4:51

Секретный ингредиент советских хозяек: почему кекс на кефире всегда получается идеальным

Как приготовить кекс на кефире: пошаговая инструкция

Хотите испечь кекс, который вызовет восторг у всей семьи? Этот рецепт — идеальный вариант для быстрой и вкусной выпечки. Тесто готовится за считанные минуты, а результат получается невероятно воздушным и ароматным.

Ингредиенты

  • Кефир — 250 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука пшеничная — 430 г
  • Масло растительное — 100 мл
  • Сахар — 170 г
  • Ванилин — 1 г
  • Разрыхлитель — 7 г
  • Соль — 1 г
  • Сухофрукты/орехи — 70 г (по желанию)

Как приготовить

В глубокой миске смешайте яйца, сахар, кефир, соль и ванилин. Взбейте до однородности, затем добавьте масло и снова перемешайте. Добавляйте просеянную муку с разрыхлителем небольшими порциями, чтобы не было комочков. Тесто должно получиться густым, но текучим — как сметана.

Сухофрукты или орехи предварительно промойте, обсушите и обваляйте в муке, чтобы не опустились на дно. Аккуратно вмешайте их в тесто. Вылейте тесто в смазанную форму и отправьте в духовку, разогретую до 180°C, на 40 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой.

Дайте кексу немного остыть, посыпьте сахарной пудрой или полейте глазурью. Идеально сочетается с чаем, кофе или молоком.

Совет: можно испечь и порционные кексики в силиконовых формочках — отличный вариант для детского праздника.

