Подоконник вместо грядки: эти 7 трав растут сами по себе дома
Ароматные травы не только добавляют вкус к блюдам, но и украшают дом, балкон или подоконник. Многие из них прекрасно растут даже у тех, кто никогда раньше не занимался растениеводством. Всё, что им нужно, — подходящая почва, хороший дренаж и немного внимания. Ниже вы узнаете, какие травы легче всего вырастить дома и как правильно за ними ухаживать, чтобы они были пышными и ароматными.
Травы, с которых стоит начать
Если вы новичок, выбирайте растения, способные прощать ошибки:
-
Мята - быстро растёт, любит умеренную влажность и полутень. В горшке её проще контролировать, чем в саду, где она имеет свойство разрастаться.
-
Петрушка - легко всходит и хорошо чувствует себя на светлом, но не жарком окне.
-
Базилик - предпочитает тепло и солнечный свет. Почва должна быть постоянно слегка влажной, но не сырой.
-
Тимьян и орегано - засухоустойчивы, любят солнце и бедную, быстро просыхающую почву.
-
Шалфей (садовый чай) - вынослив и ароматен, требует глубокий горшок и редкий полив.
-
Розмарин - стойкий, но чувствителен к переувлажнению. Лучше всего растёт в песчаном субстрате и под прямыми солнечными лучами.
-
Лук-резанец - неприхотлив, даёт свежую зелень много раз за сезон.
Свет, горшок и почвенная смесь
Большинство трав нуждаются в хорошем освещении. Южное или западное окно идеально подойдёт: минимум 6 часов света в день обеспечат насыщенный аромат листьев.
-
Горшки: выбирайте модели с дренажным отверстием. Глиняные горшки "дышат" и предотвращают застой влаги, а пластиковые лучше удерживают воду.
-
Глубина: для многолетних растений — розмарина, шалфея, тимьяна — подойдут более глубокие ёмкости.
-
Почва: лёгкий, рыхлый субстрат с добавлением перлита или мелкого гравия. Грунт из сада использовать не стоит — он уплотняется и задерживает влагу.
Как поливать и подкармливать
Самая частая ошибка начинающих — поливать слишком часто и понемногу. Правильно — редко, но обильно. После полива дайте верхнему слою почвы высохнуть.
-
Влаголюбивые растения (мята, петрушка, кинза) любят стабильную влажность.
-
Средиземноморские травы (тимьян, орегано, шалфей, розмарин) предпочитают пересушку между поливами.
-
Проверяйте влажность пальцем: если верхние 2 см сухие — пора поливать.
-
Делайте это утром или вечером, чтобы избежать перепада температур.
-
Подкармливайте раз в месяц в тёплый сезон слабым раствором удобрений. Зимой растения не подкармливают.
Как сочетать травы в одном горшке
Чтобы растения не мешали друг другу, комбинируйте только те, у которых схожие требования к свету и влаге.
-
Влажные сочетания: мята + петрушка + кинза.
-
Засухоустойчивые: тимьян + орегано + шалфей.
-
Розмарин лучше сажать отдельно в просторную ёмкость.
Следите, чтобы травам хватало места, и раз в неделю поворачивайте горшок другой стороной к свету — растения будут расти ровнее.
Сбор урожая, обновление и зимовка
Регулярный сбор зелени стимулирует новый рост и делает кусты гуще.
-
У базилика прищипывайте верхушки над листом.
-
У тимьяна и орегано обрезайте верхние побеги.
-
Лук-резанец срезайте на высоте 3-4 см от почвы.
Осенью полив и подкормку сокращают. Тимьян, орегано, шалфей и розмарин способны перезимовать на застеклённом балконе при мягкой зиме. Если холода сильные, переносите их в дом на прохладный подоконник. Мята легко зимует, если почва не переувлажнена.
Распространённые ошибки и способы их избежать
|Проблема
|Причина
|Решение
|Листья желтеют
|Избыток воды
|Уменьшите частоту полива, улучшите дренаж
|Растения бледнеют и плохо пахнут
|Мало света
|Переставьте на более солнечное место
|Стебли вытягиваются и становятся мягкими
|Засуха или сквозняк
|Поливайте регулярно и защитите от потоков воздуха
|Кинза горчит
|Жара и редкое срезание
|Убирайте верхушки чаще и дайте лёгкую полутень
|Появились вредители
|Сухой воздух и жара
|Промойте листья водой или используйте безопасный инсектицид
Мифы и правда
-
Миф: травы не растут без солнца.
Правда: петрушка и мята прекрасно переносят лёгкую тень.
-
Миф: чем больше удобрений, тем сильнее аромат.
Правда: переизбыток подкормок уменьшает количество эфирных масел.
-
Миф: травы не нуждаются в обрезке.
Правда: регулярная стрижка усиливает рост и ароматность листьев.
3 интересных факта
- Базилик при хорошем уходе даёт свежие листья каждые 10 дней.
- Тимьян и орегано сохраняют аромат даже после сушки благодаря эфирным маслам.
- Мята и петрушка отпугивают мошек и комаров.
Пара горшков на подоконнике — и свежие травы будут у вас круглый год. Главное — свет, дренаж и умеренность в уходе. Тогда аромат лета останется в вашем доме даже зимой.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru