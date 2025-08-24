Таблетка посудомойки спасёт ваш аэрогриль: вот как это работает
Аэрогриль — это настоящая находка: с его помощью можно быстро готовить вкусные блюда и даже десерты. Но восторг исчезает в тот момент, когда приходит время мыть агрегат. Подгоревшие остатки пищи и жир прилипают к корзине, и мытьё превращается в настоящее испытание.
Этот способ позволяет удалить самые стойкие загрязнения без усилий и царапин.
Как это работает
Вам понадобится всего лишь одна таблетка для посудомоечной машины и немного воды.
Инструкция:
-
Положите таблетку в корзину аэрогриля.
-
Налейте немного воды, чтобы покрыть дно.
-
Установите температуру 185 °C и включите на 5 минут.
-
По завершении слейте грязную воду и хорошо ополосните контейнер чистой холодной водой.
Почему это удобно
-
Без трения и царапин: не повреждает покрытие.
-
Быстро: весь процесс занимает не более 10 минут.
-
Эффективно: раствор удаляет даже пригоревшие остатки.
Попробуйте этот лайфхак, и ваш аэрогриль снова будет сиять чистотой без лишних усилий
