Таблетка посудомойки спасёт ваш аэрогриль: вот как это работает

Аэрогриль — это настоящая находка: с его помощью можно быстро готовить вкусные блюда и даже десерты. Но восторг исчезает в тот момент, когда приходит время мыть агрегат. Подгоревшие остатки пищи и жир прилипают к корзине, и мытьё превращается в настоящее испытание.

Этот способ позволяет удалить самые стойкие загрязнения без усилий и царапин.

Как это работает

Вам понадобится всего лишь одна таблетка для посудомоечной машины и немного воды.

Инструкция:

Положите таблетку в корзину аэрогриля. Налейте немного воды, чтобы покрыть дно. Установите температуру 185 °C и включите на 5 минут. По завершении слейте грязную воду и хорошо ополосните контейнер чистой холодной водой.

Почему это удобно

Без трения и царапин : не повреждает покрытие.

Быстро : весь процесс занимает не более 10 минут.

Эффективно: раствор удаляет даже пригоревшие остатки.

Попробуйте этот лайфхак, и ваш аэрогриль снова будет сиять чистотой без лишних усилий