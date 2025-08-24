Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Аэрогриль
Аэрогриль
© freepik is licensed under Public Domain
Главная / Дом
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 21:22

Таблетка посудомойки спасёт ваш аэрогриль: вот как это работает

Быстрый способ очистки аэрогриля — таблетка для посудомоечной машины и вода

Аэрогриль — это настоящая находка: с его помощью можно быстро готовить вкусные блюда и даже десерты. Но восторг исчезает в тот момент, когда приходит время мыть агрегат. Подгоревшие остатки пищи и жир прилипают к корзине, и мытьё превращается в настоящее испытание.

Этот способ позволяет удалить самые стойкие загрязнения без усилий и царапин.

Как это работает

Вам понадобится всего лишь одна таблетка для посудомоечной машины и немного воды.

Инструкция:

  1. Положите таблетку в корзину аэрогриля.

  2. Налейте немного воды, чтобы покрыть дно.

  3. Установите температуру 185 °C и включите на 5 минут.

  4. По завершении слейте грязную воду и хорошо ополосните контейнер чистой холодной водой.

Почему это удобно

  • Без трения и царапин: не повреждает покрытие.

  • Быстро: весь процесс занимает не более 10 минут.

  • Эффективно: раствор удаляет даже пригоревшие остатки.

Попробуйте этот лайфхак, и ваш аэрогриль снова будет сиять чистотой без лишних усилий

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жесткая вода и ее влияние на стирку и мойку: что делать для защиты техники сегодня в 16:56

Почему чайник ломается быстрее, а стирка становится хуже: жесткая вода в вашем доме

Как понять, что вода в кране может навредить технике, и какие простые меры помогут избежать поломки? Эксперт объяснил, как бороться с последствиями жесткой воды.

Читать полностью » Пошаговый план борьбы с молью и профилактика её появления — рекомендации экспертов сегодня в 16:03

Аллергия и пустые полки: чем на самом деле грозит моль в доме

Моль вредит не только шубам, но и продуктам. Узнайте, как избавиться от платяной и пищевой моли, чем обработать дом и какие запахи отпугнут насекомых.

Читать полностью » Как защитить дом от пылевых клещей: температура, влажность и уборка сегодня в 15:52

Ваша кровать — рай для паразитов: где живут клещи, и как их не пускать в дом

Невидимые враги прячутся в вашей подушке, ковре и даже зубной щетке. Узнайте, как пылевые клещи влияют на здоровье и как с ними эффективно бороться.

Читать полностью » Правильная уборка кухни: ревизия, средства и дезинфекция по советам экспертов сегодня в 15:47

5 правил, которые превращают уборку кухни в лёгкий ритуал

Кухня быстро теряет вид без регулярного ухода. Узнайте, как правильно отмыть шкафы, столешницы, плиту и духовку, чтобы кухня сияла чистотой.

Читать полностью » Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения сегодня в 14:50

ТОП-7 приёмов, которые дизайнеры используют в подсветке гостиной

Подсветка в гостиной способна создавать уют, зонировать пространство и менять настроение. Разбираем семь идей, которые легко применить дома.

Читать полностью » Как правильно организовать свет в гостиной под разные ситуации сегодня в 13:45

Свет, который меняет атмосферу: от кино до вечеринок в гостиной

Гостиная должна быть универсальной: вечер кино, приём гостей или чтение. Делюсь опытом, как настроить свет без беготни по выключателям.

Читать полностью » Тёплый и холодный свет в интерьере: правила использования сегодня в 12:43

Виноват свет: почему лампы решают, будет ли в доме уют или офис

Свет меняет атмосферу дома сильнее мебели и декора. Разбираем, где нужен тёплый свет для уюта, а где холодный — для работы.

Читать полностью » Подсветка в душе: зачем она нужна и как выбрать правильно сегодня в 11:42

Спа в своей ванной: я пожалел, что не сделал подсветку в душе раньше

В душевой часто темнее, чем нужно. Я установил подсветку и понял, насколько это удобно: от безопасности до уюта.

Читать полностью »

Новости
Еда

Эксперт рассказала, как усилить усвоение куркумы с помощью жиров и чёрного перца
Туризм

Минэкологии Египта обязало отели убрать сетки на пляжах из-за угрозы морской флоре и фауне
Спорт и фитнес

Тренеры назвали приседания, выпады и мостик базой для сильных ягодиц дома
Питомцы

В Ельце глава города усыновил спасённого котёнка и попросил жителей помочь с именем
Садоводство

Когда убирать лук: агрономы назвали признаки зрелости урожая
Красота и здоровье

Учёные выяснили: витамин D способен замедлять биологическое старение
Дом

Избыток жидкого порошка в стиральной машине приводит к поломке
Наука и технологии

Укус тираннозавра был сильнее укусов гиганотозавра и спинозавра
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru